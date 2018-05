Melania Trump operata per una patologia a un rene. Come sta

Melania Trump operata per una patologia a un rene.

La first lady statunitense, Melania Trump, ha subito un’operazione a causa di una patologia a un rene. E’ stata operata il 14 maggio presso il Walter Reed National Medical Center a Bthesda, vicino a Washington. Si apprendono le sue condizioni da una nota della Casa Bianca. Il comunicato afferma che “la procedura è andata bene, non ci sono state complicazioni“, ma Melania rimarrà ricoverata in ospedale per almeno una settimana.

La donna ha subito un’ embolizzazione: una procedura poco invasiva che serve a fermare una emorragia. Consiste infatti nell’occlusione di vasi sanguigni grazie all’introduzione di emboli che provocano una coagulazione del sangue. Si è comunque trattato di una patologia “benigna”.

E’ dal 1987 che una first lady non subisce un serio intervento chirurgico, prima di lei Nancy Raegan aveva subito una mastectomia, l’asportazione del seno, in seguito a un tumore.

Forse può interessarti: Sondaggi Noto: con berlusconi riabilitato, più 5% di Forza Italia

Melania Trump: sostegno al benessere dei bambini

Lo staff della signora Trump ha comunicato che «La first lady non vede l’ora di una sua piena ripresa per continuare il suo lavoro a sostegno dei bambini ovunque nel mondo». L’impegno intrapreso da Melania è la campagna Be Best, a favore del benessere dei bambini. In particolare è rivolta alla sensibilizzazione sulle delicate tematiche di dipendenza da droghe, di bullismo e di cyberbullismo.

L’obiettivo finale è quello di incoraggiare i genitori a insegnare ai propri figli come essere buoni cittadini, a cominciare dai «tre pilastri» della campagna: “benessere, uso dei social media e abuso di oppioidi. “Come adulti dobbiamo batterci per garantire ai nostri ragazzi gli strumenti per migliorare il loro benessere sociale ed emotivo” è il messaggio comunicato da Melania durante il lancio della proposta.

PAGINA SPECIALE SULLE ELEZIONI POLITICHE A QUESTO LINK

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM