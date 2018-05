Sondaggi elettorali Noto: con Berlusconi riabilitato, +5% di Forza Italia

Sondaggi elettorali: con Berlusconi riabilitato, FI può sorpassare la Lega

Sondaggio dell’ultima ora dell’istituto Noto. La riabilitazione di Berlusconi ha creato scompiglio e sconcerto, per il timing della sentenza – emessa poco dopo la fumata bianca tra Movimento 5 Stelle e Lega – e per i possibili effetti sulla resistenza dell’alleanza giallo-verde.

Il ritorno del cavaliere sullo scacchiere politico potrebbe cogliere in fallo la Lega e colpire l’elettorato del capitano, Matteo Salvini. Il leader del carroccio rischia il contro-sorpasso, stando alla rilevazione di Noto.

Sondaggi elettorali: Berlusconi riabilitato = +5% per Forza Italia

La possibilità di rivedere Berlusconi presidente sembra essere un valido motivo, per gli ex forzisti che hanno votato Lega all’ultima tornata elettorale, a tornare nelle file originarie. Secondo Noto Sondaggi, infatti, il 66% di questo segmento prende in considerazione il cambio di voto, con la possibilità che Silvio Berlusconi torni ad essere premier o ad avere, quantomeno, un ruolo istituzionale di peso.

Una piccola parte di elettorato forzista che, alla fine, si è decantato per il Movimento, tornerebbe con maggior facilità verso le file del centrodestra. Questo scenario sembra, in ogni caso, legato alla leadership del centrodestra. Solo nel caso Berlusconi avesse reali possibilità di tornare in sella e alla guida dei conservatori, si massimizzerebbero effetti elettorali del ritorno del cavaliere.

Questo incremento del 5% che potrebbe valere per le elezioni politiche – e che potrebbe far produrre il contro-sorpasso di Forza Italia nei confronti della Lega -, sarebbe smorzato nello scenario delle elezioni europee. Secondo questa prima rilevazione di Noto, l’effetto comeback potrebbe apportare “solo” fino a un 3% in più.

Sondaggi elettorali Noto: alleanza giallo-verde più breve del previsto?

Ovviamente, una delle prime considerazioni posteriori alla riabilitazione di Berlusconi è stata la de-stabilizzazione dell’alleanza nascente giallo-verde. Salvini è già sotto pressione e il Governo con il Movimento 5 Stelle potrebbe durare meno del previsto, considerando che Forza Italia appliccherà una resistenza maggiore alle proposte del nuovo asse populista.

Nota metodologica in attesa di diffusione

