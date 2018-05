Ulisse il piacere della scoperta: Sapiens e Neanderthal stasera

Questa sera, su Rai 3, torna l’appuntamento con Ulisse, il piacere della scoperta. Alberto Angela ci condurrà in un meraviglioso viaggio nel tempo, alla scoperta dei nostri antenati, gli uomini primitivi.

Come abbiamo appreso ai tempi delle elementari, la nostra specie è quella dominante sul nostro pianeta e non è altro che un’evoluzione dell’ Homo Sapiens.

Questo nostro antenato, circa centomila anni fa, conviveva con un altro ominide, conosciuto come Homo di Neanderthal. Più che di, compagni di avventure, parleremo di avversari nella dura lotta per la sopravvicenza. Circa cinquantamila anni fa, infatti, i Neanderthal si estinsero senza lasciare alcuna traccia visibile e lasciando spazio ai Sapiens.

Grazie ad Alberto Angela e ad un gruppo di esperti, cercheremo di capire come mai la selezione naturale abbia privilegiato la nostra specie, a discapito dell’altra.

Dalle coste del Sud Africa, passeremo sulle alture della Russia, per poi dirigerci in Europa. Ripercorreremo dunque il lungo cammino compiuto centinaia di secoli fa dai Neanderthal, prima di giungere nel nostro continente e incontrare i Sapiens. Vedremo, attraverso lo studio del cranio dell’uomo di Altamura, risalente a centocinquantamila anni fa, come i primi appaiano molto più simili alle scimmie rispetto ai secondi.

Dal canto loro, i Sapiens disponevano di un corpo più longilineo, flessibile, di una mente molto più sviluppata. La forza fisica dei Neanderthal non potè nulla contro l’intelligenza e la scaltrezza dei Sapiens.

Per conlcudere, avremo l’onore e la fortuna di visitare la grotta di Fumane, in Veneto, luogo in cui verrà rievocata la celebre scoperta al Circeo, sulla costa del Lazio, del cranio di un Neanderthal.

Maria Iemmino Pellegrino

