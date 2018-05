Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni di stasera 20 maggio

Fabio Fazio torna con Che Tempo che fa, talk show che va in onda ogni domenica, in prima serata su Rai 1. Questa sera, il conduttore avrà il piacere di intervistare Roberto Mancini, nuovo CT della Nazionale di calcio.

Dopo la grande delusione dei Mondiali 2018 che si terranno in Russia, i calciatori ricominceranno da capo più forti che mai, sotto la guida del loro nuovo allenatore.

Che tempo che fa: questa sera Alessia Marcuzzi e Flavia Pennetta

Non mancherà la parte dedicata alle arti dello spettacolo. La conduttrice Alessia Marcuzzi, volto noto della televisione, verrà a parlarci della propria esperienza come conduttrice in mediaset.

Luca Carboni, nel frattempo, presenterà il suo nuovo singolo, Una grande Festa. In pochissimo tempo, il brano è riuscito a scalare tutte le classifiche attuali. Il singolo, che Carboni canterà in studio questa sera, anticipa l’uscita del nuovo album, prevista per l‘8 giugno.

Ospiti e anticipazioni del 13 maggio

In vista della finale del Torneo Internazionale di Tennis, che si terrà a Roma, in studio ospiteremo due grandi campioni, Fabio Fognini e Flavia Pennetta.

Che tempo che fa: Il Tavolo

Domani sera, come prosieguo, Il Tavolo di Che tempo che fa. Fabio Fazio sarà, come sempre, accompagnato dalla comicità di Luciana Littizzetto, Nino Frassica, Gigi Marzullo e Vincenzo Salemme.

Ospiti d’eccezione, Luca Carboni e Alessia Marcuzzi, che daranno una mano al padrone di casa con le sue interviste. Saranno infatti presenti, tra gli altri, Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi.

Attesissima, Milena Bertolini, allenatrice della Nazionale di calcio italiana femminile. La squadra si dice prontissima per affronatre le qualificazioni dei Mondiali di calcio femminili che si terrranno in Francia nel 2019.

Per concludere, siederanno al Tavolo Lello Arena e Frank Matano, nelle sale cinematografiche con il film Tonno Spiaggiato, commedia nera diretta da Antonio Pisu.

