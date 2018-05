Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni di stasera 13 maggio

Questa sera, come di consueto, la prima serata di Rai 1 sarà caratterizzata da Che tempo che fa; talk show presentato da Fabio Fazio, in compagnia di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback.

La prima parte, dedicata alla politica, avremo l’intervento dell’On Luigi di Maio, del Movimento 5 Stelle.

Che tempo che fa: ospiti attesissimi, Sorrentino e Servillo

Un lato diverso, ma altrettanto intenso, della politica italiana, è descritto nel film Loro; pellicola diretta da Paolo Sorrentino, che vede come protagonista un magnifico Toni Servillo nei panni dell’ex Premier Silvio Berlusconi.

Il regista, vincitore del Premio Oscar per La Grande Bellezza, sarà ospite del programma insieme a Servillo per parlare dell’uscita al cinema del recente capolavoro.

La trama è ispirata a fatti realmente accaduti tra il 2006 e il 2010, vicende che per l’appunto videro Silvio Berlusconi nell’occhio del ciclone.

Per quanto riguarda il mondo dello spettacolo, sarà presente in studio un vero pioniere di quel mondo, la presentatrice Milly Carlucci. Sabato 19 maggio, ricordiamo, la Carlucci decreterà il vincitore della tredicesima edizione di Ballando con le Stelle.

Che tempo che fa: il Tavolo, con Edoardo Bennato e Claudio Amendola

La seconda parte del programma vedrà la presenza di Claudio Amendola, Luca Argentero e di Edoardo Bennato.

Il cantautore italiano, infatti, torna a farci ascoltare il suo stile completamente fuori dagli schemi con un nuovo singolo intitolato Mastro Geppetto.

I due attori, invece saranno, per la prima volta insieme, protagonisti di un film che uscirà a breve nelle sale cinematografiche. Hotel Gagarin, per la regia di Simone Spada, sarà presentato durante il consueto appuntamento con Il Tavolo di Che tempo che che fa.

Ultimi, ma non meno importanti, il calciatore Totò Schillaci, distintosi durante i mondiali di Calcio del 1990; il geologo Mario Tozzi, il quale presenterà il su nuovo libro L’Italia intatta. In quest’opera l’autore, con minuzia certosina, ha voluto mostrare e descrivere tutti i luoghi d’Italia, per così dire, nascosti che non aspettano altro che essere scoperti e visitati.

