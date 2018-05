Governo ultime notizie: Giuseppe Conte, i dubbi su curriculum e Stamina

Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio ancora solo in pectore ma già al centro di due “casi” spinosi. Innanzitutto, sotto la lente di ingrandimento è finito il suo Curriculum Vitae; il Professore di Firenze avrebbe millantato un’esperienza formativa presso la New York University.

Nello specifico, come si può leggere sul sito dell’Associazione Civilisti Italiani, afferma di aver perfezionato e aggiornato i suoi studi nell’Ateneo della Grande Mela tra il 2008 e il 2009. Nel Cv inviato alla Camera per le elezioni a componente del Consiglio della Presidenza amministrativa, invece, Conte dichiara di aver trascorso almeno un mese presso l’Università americana, ogni estate, dal 2008 al 2012.

Il corrispondente del New York Times in Italia Jason Horowitz allora ha interpellato sul punto i responsabili accademici che hanno risposto: “una persona con quel nome non appare nei nostri registri; né come studente né come membro della facoltà”. Tuttavia, bisogna dire che Conte non ha mai affermato di aver conseguito un titolo presso la NYU; quindi, potrebbe aver frequentato dei corsi brevi per i quali non si tengono registri.

Poi, è stata una tappa della sua carriera da avvocato a suscitare qualche perplessità. Nel 2013, Conte era l’avvocato di Caterina Ceccuti, madre della piccola Sofia; una bambina colpita da una malattia neurodegenerativa, divenuta poi il caso più noto della vicenda Stamina. Conte, facendo spostare la residenza dei genitori di Sofia da Firenze a Livorno, ottenne il via libera di un Tribunale al proseguimento del trattamento con cellule staminali condannato dalla comunità scientifica. In quel momento, Conte ha solo fatto l’interesse dei suoi clienti; tuttavia, è noto il suo impegno in prima persona per l’applicazione del metodo Vannoni prima che venisse del tutto bandito dagli ospedali.

