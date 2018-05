Dove eravamo rimasti: trama, cast e recensione del film con Meryl Streep

Rick è una donna scombinata, sempre al verde, e con una passione mai sfiorita per la musica rock. Frequenta il chitarrista del suo gruppo, Greg, e insieme a lui ha messo su la band The Flash, che suona con discreto successo in un locale della San Fernando Valley. Prima di Greg, però, Ricki era stata sposata con Pete, con il quale aveva avuto tre figli.

Dove eravamo rimasti: trama

Per inseguire il suo sogno musicale, Rick aveva piantato in asso tutta la famiglia e se n’era andata da Chicago. Ecco che però arriva anche per lei il redde rationem: la figlia Julie, lasciata dal marito, ha tentato il suicidio ingerendo una confezione di sonniferi, ed è arrivato il momento per Rick di riallacciare i rapporti con la sua famiglia.

Dove eravamo rimasti: cast e recensione

Jonatan Demme gira una pellicola in cui, come sempre, la protagonista Meryl Streep mette a segno la sua ennesima performance priva di sbavature. La figlia di Ricki, Julie, è interpretata tra l’altro proprio da Mamie Gummer, che è la vera figlia della Streep, mentre Kevin Kline veste i panni dell’ex-marito Pete e Rick Springfield fa la parte del chitarrista Greg. Il plot del genitore che lascia la famiglia per poi farvi ritorno in circostanze difficili appartiene a un filone ricco e conosciuto nel cinema americano.

Anche per questo motivo Demme ha deciso di chiamare la Streep per interpretare la parte principale; solo lei avrebbe infatti potuto dare delle sfumature diverse al personaggio, conferendogli uno spessore che non ritroviamo altrove. Repubblicana, conservatrice, con un’avversione verso i gay, Ricki è una rocker sui generis. Da segnalare inoltre il fatto che la Streep suona e canta davvero nel film, passando da Pink a Springsteen con grande disinvoltura. Insomma, un film ideale per gli amanti del connubio tra musica e cinema.

