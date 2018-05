Sondaggi elettorali Noto: Movimento 5 Stelle sotto il 29%

Regna un po’ di confusione nell’ultimo sondaggio realizzato dall’istituto Noto e andato in onda su Cartabianca, il talk politico condotto da Bianca Berlinguer su Rai3. Non fatevi quindi ingannare dai cartelli messi qui sotto che riportano rialzi e ribassi errati nel confronto con i risultati delle elezioni del 4 marzo.

L’unico dato certo è il calo del Movimento 5 Stelle (-3,7%) che paga la trattativa con la Lega per far nascere, e vedere poi morire, un governo giallo verde. Gli altri sono quasi tutti più o meno sballati. Forza Italia non è in crescita ma in calo rispetto al voto delle scorse Politiche dove aveva preso il 14% mentre la Lega sì cresce, ma dell 7,6 e non del 7,3, almeno se si vuol raggiungere il 25% delle preferenze. E così nel cartello la crescita del centrodestra, come il calo del centrosinistra, non vengono segnalati.

Sondaggi elettorali Noto: il confronto con la rilevazione precedente

Azzeccati invece sono gli altri valori che prendono in esame Pd, Liberi e Uguali e Fratelli d’Italia. E’ più interessante però raffrontare questo sondaggio Noto con il precedente, sempre su Cartabianca del 23 maggio.

In questo caso si evidenzia il calo di un punto percentuale dei pentastellati mentre rimangono quasi stabili centrodestra e centrosinistra. Va segnalato invece il balzo in avanti fatto da Liberi e Uguali. Una settimana fa era al 2,5 ora è tornato sopra la soglia di sbarramento del 3%.

Nel centrodestra si nota il calo di mezzo punto percentuale di Fratelli d’Italia al 3,5%. Nel centrosinistra, la crescita del Pd viene vanificata dalla caduta di Più Europa.

Sondaggi elettorali Noto: nota metodologica

