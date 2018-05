Pippo Caruso è morto dopo una malattia. Musica in lutto

Si è spento, all’età di 82 anni, il maestro Pippo Caruso. Compagno televisivo e conterraneo di Pippo Baudo, è stato proprio il noto conduttore a dichiararsi affranto per la perdita di un carissimo amico. Baudo non manca di sottolinearne anche lo spessore in campo musicale e la rilevanza nel mondo dello spettacolo e della canzone italiana. Caruso l’aveva affiancato in programmi quali Sanremo, Fantastico, Serata d’onore, Numero Uno e Domenica in.

Chi era Pippo Caurso?

Basti sapere che il suo nome è legato a uno dei più famosi jingle della televisione italiana, che Caruso ha ideato nel 1995 e che il Festival della Canzone Italiana ha portato avanti negli anni come un mantra: Perché Sanremo è Sanremo. Ma non è che uno dei tanti, innumerevoli successi del compositore e direttore d’orchestra nato il 22 dicembre 1935 nel comune di Belpasso, in provincia di Catania, ai piedi dell’Etna. Pippo Caruso esordisce in tv nel 1973 con Canzonissima, scrivendo, per la Medici, la sigla Ruota libera che canterà Mita, meno conosciuta col suo nome anagrafico Patrizia Vistarini, affiancando Baudo nella conduzione del programma.

Questo è stato il primo incontro del compositore con Baudo, ma solo da un punto puramente professionale: i due erano amici già dai tempi dell’università. Diventato direttore delle orchestre Rai di Milano e di Roma, verrà pian piano amato dal pubblico e psserà agli annali con il nomignolo di D’Artagnan, per via dei capelli ondulati lunghi fino alle spalle e i baffetti a cui non rinunciava mai, che ricordavano proprio uno dei moschettieri di Dumas.

I personaggi televisivi lanciati da Pippo Caruso

Le fortune di Heather Parisi e Lorella Cuccarini sono in larga parte dipese proprio dal lancio delle due showgirl da parte della coppia omonima Baudo-Caruso. Oltre alle numerose colonne sonore di cui è stato autore, Pippo Caruso è stato autore di brani interpretati da Mia Martini; Eduardo De Crescenzo; Céline Dion; Domenico Modugno e Ornella Vanoni. Molti i nomi di artisti italiani e internazionali che si sono esibiti affidando la direzione dell’orchestra al arrangiatore e direttore siciliano: Andrea Bocelli; Michael Bublé; Liza Minnelli, George Benson, Charles Aznavour e tanti altri. L’ultimo saluto al maestro avverrà nella chiesta di santa Croce di Passo Corese, frazione di Fara di Sabina, nella provincia di Rieti.

