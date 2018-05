Governo Conte, ultime notizie: lista ministri, ecco tutti i nomi

Dopo gli sviluppi degli ultimi giorni la crisi di governo sembrava aver raggiunto un punto di stallo. Il polverone attorno alla decisione del Capo dello Stato e l’incertezza circa la fattibilità del governo Cottarelli avevano destato non poca preoccupazione per la stabilità del paese stesso. Ma ai colpi di scena sembra non esserci mai fine, questa sera alle ore 21.00 è stato richiamato dal Presidente Mattarella al Colle il Professor Giuseppe Conte, il valzer di poltrone sembra essersi compiuto, la maggioranza M5S – Lega potrebbe dare alla luce finalmente un governo.

Governo Conte, ultime notizie: gli avvenimenti delle ultime ore

Alle ore 19.30 di quest’oggi, Carlo Cottarelli si è recato al Colle per rimettere l’incarico nelle mani del Presidente Mattarella. Cottarelli ha poi dichiarato: “Governo politico soluzione migliore“. Sono arrivati poi anche i ringraziamenti del PdR per la serietà e il senso delle Istituzioni attraverso il Portavoce Giovanni Grasso. La sensazione di un possibile esecutivo politico era maturata già questa mattina. Matteo Salvini aveva infatti annullato i suoi appuntamenti in Lombardia per ritornare a Roma. Il segnale quasi definitivo si è avuto quando il leader del Carroccio ha incontrato Luigi Di Maio. Per le ore 21.00 il professor Giuseppe Conte è stato convocato al Quirinale, i tempi sembrano abbondantemente maturi, la fattibilità quasi certa.

Governo Conte, ultime notizie: il possibile ingresso di FdI nell’esecutivo

C’è stato un po’ di sgomento quando questa mattina il parlamentare Carlo Sibilia aveva detto: “Se si sta al contratto, la discussione è aperta a tutti, nel governo può stare anche Fratelli d’Italia”. In pochi minuti è arrivata la doccia fredda da Elena Fattori: “Il governo del cambiamento deve basarsi sulle due forze politiche più votate dagli italiani”. Dopo queste dichiarazioni Sibilia ha definito la sua dichiarazione personale, allarme rientrato, il tavolo è rimasto solido e le trattative sono proseguite bene. La Meloni ha anche dichiarato che Fratelli d’Italia si asterrà sulla fiducia a causa di perplessità circa l’esecutivo.

Governo Conte, ultime notizie: la lista completa dei ministri

Ci sono state alcune modifiche nel corso delle trattative per la formazione del Governo a guida M5S – Lega. Il veto su Paolo Savona ha fatto produrre una nuova lista della futura squadra di governo. Vediamo qual è: al Ministero per il Sud, Barbara Lezzi, a quello per le Disabilità Lorenzo Fontana. Sulla poltrona della Farnesina finisce Moavero Milanesi mentre alla Giustizia troviamo Alfonso Bonafede. Ministero della Difesa nelle mani di Elisabetta Trenta mentre al tanto discusso Ministero dell’Economia finisce Giovanni Tria. Per le politiche Agricole Gianmarco Centinaio, alle Infrastrutture Mauro Contorti. La scuola sarà affidata a Marco Bussetti mentre il MIBACT andrà a Alberto Bonisolidi. Nuovo Ministro della Salute Giulia Grillo, il tanto discusso Paolo Savona siederà sulla poltrona delle Politiche Comunitaria. Conclude la lista il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti.

Francesco Somma

