Tim, Wind, Vodafone e Iliad: offerte mobile ricaricabile a giugno 2018.

Comincia l’estate, che è assieme al Natale il periodo più caldo per le compagnie telefoniche. Tim, Wind, Vodafone e il nuovo arrivato Iliad faranno a gara di offerte convenienti e tariffe low cost per convincere vecchi e nuovi clienti a passare sotto la loro egida. E lo faranno a suon di Giga e minuti, proposti magari a prezzi bassi o comunque molto convenienti. Ecco le più interessanti promozioni di giugno 2018 offerte dalle principali compagnie telefoniche.

Offerte Tim mobile: le migliori di giugno 2018

Cominciamo da Tim, sempre molto attiva nel proporre un’ampia gamma di offerte ai propri clienti. Oltre a quelle ormai classiche e tradizionali, si annoverano altre promozioni piuttosto interessanti. Tra queste spicca SuperGiga & Chat, che peraltro si articola in due varianti. La prima offre 10 GB di traffico dati in cambio di 10 euro mensili. La seconda propone ben 40 GB di traffico internet al prezzo di 20 euro mensili. La promo è valida fino al 26 agosto 2018 e durerà massimo 3 mensilità. Il punto chiave di questa promozione è che permetterà di utilizzare i servizi di chat e messaggistica istantanea più popolari senza consumare dati. Al termine dei 3 mesi, l’offerta si tramuterà automaticamente in un’altra promozione, che in cambio di 5 euro mensili offrirà l’opzione 2 Giga, ma che al tempo stesso è possibile recedere.

Tra le altre offerte Tim mobile più interessanti spicca la “classica” Tim Senza Limiti Silver Edition. La promo include minuti illimitati, 5 GB di traffico dati e può essere attivata solo ed esclusivamente online. Non si prevedono costi di attivazione, mentre il prezzo per aderire all’offerta è di 12 euro al mese.

Non solo Tim: offerte Vodafone mobile giugno 2018

Anche Vodafone non è da meno e prepara un’estate con i fiocchi. Intanto si comincia con due promozioni attivabili fino al 6 giugno 2018. Stiamo parlando di Vodafone Simple e Vodafone Simple+, offerte riservate ai nuovi clienti che vogliono aderire alle offerte della compagnia rossa. La prima offre 1000 minuti e 1000 sms verso tutti, in più 5 GB di traffico dati. A tutto questo si aggiunge il Pass Social&Chat, che permette agli utenti di utilizzare i servizi di chat e messaggistica senza consumare dati. Il prezzo? 10 euro al mese e nessun costo di attivazione. Vodafone Simple+ propone un pacchetto praticamente identico all’offerta sopraccitata, ma raddoppia i Giga, che diventano così 10 GB di traffico internet. Ovviamente aumenta anche il prezzo, che in questo caso sarà di 15 euro al mese.

Ci sono poi le tradizionali offerte winback di Vodafone, riservate a particolari tipi di clienti. Stiamo parlando della gamma Vodafone Special Minuti 10/20 Giga. Per chi proviene da Tim e Wind potrà avere diritto a 1000 minuti e 10 GB di traffico dati in cambio di 10 euro ogni rinnovo. Sempre per i clienti Tim e Wind c’è la Vodafone Special Minuti 20 Giga a 12 euro; mentre è più generosa l’offerta riservata a clienti di operatori virtuali e Tre, che potranno approfittare di 1000 minuti e 20 GB a soli 7 euro mensili. Altre indiscrezioni rilanciano l’apertura dell’offerta anche ai clienti di altri operatori, ma in questi casi l’avviso dovrebbe arrivare solo tramite comunicazione telefonica.

Le migliori offerte Wind mobile di giugno 2018

Prima decade di giugno molto intesa, con anche Wind che sta proponendo in questi giorni ad alcuni clienti selezionati l’adesione alle offerte All Inclusive Unlimited e Noi Tutti Unlimited. La promozione consente di azzerare il costo di attivazione, assicurando così un risparmio economico piuttosto interessante. Per il resto, All Inclusive Unlimited offre un pacchetto che include minuti illimitati, 500 sms e 5 GB di traffico dati. Il prezzo? 12 euro ogni rinnovo, ma con un’importante agevolazione per gli under 30; che a partire dal secondo rinnovo potranno abbassare la tariffa a 9 euro mensili. Noi Tutti Unlimited offre minuti illimitati in cambio di 9 euro al mese; ma anche qui c’è un’agevolazione, stavolta riservata agli over 60, che potranno abbassare la tariffa mensile a 7 euro. Per aderire all’offerta con il costo dell’attivazione, quindi ex promo con sms winback, si possono consultare le principali informazioni sulla pagina dedicata del sito della compagnia arancione.

Offerte mobile Iliad: le più interessanti di giugno 2018

Diamo il benvenuto a Iliad, ma è anche Iliad a dare il benvenuto ai suoi nuovi clienti con un’offerta imperdibile. La regina delle tariffe low cost proporrà una promo lancio davvero interessante, con minuti e sms illimitati nella sola Italia e ben 30 GB di traffico dati. Il prezzo? Di soli 5,99 euro ogni rinnovo, ma questa è l’offerta riservata solo ed esclusivamente al primo milione di sottoscrittori. Finiti i 1.000.000 soggetti fortunati, il pacchetto dovrebbe restare in vigore, ma la tariffa subirebbe un leggero aumento, a 9,99 euro mensili. Ecco come Iliad si sta facendo conoscere nel nostro Paese.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM