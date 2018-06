Trespass: trama, cast e recensione con Nicolas Cage e Nicole Kidman

Lunedì 4 giugno su rai 2 alle ore 21,20 andrà in onda il film Trespass con Nicolas Cage e Nicole Kidman. In prima serata un film molto atteso dal grande pubblico. Appartenente al genere drammatico il film è del 2011. Oltre ai due nomi citati fanno parte del cast anche Cam Gigandet, Liana Liberato, Nico Tortorella, Dash Mihok, Jordana Spiro, Ben Mendelsohn, Zurab Matcharashvili, Tina Parker, Terry Milam, Gracie Whitton. La regia è di Joel Schumacher mentre la sceneggiatura è firmata da Karl Gajdusek. La durata del film è do 91 minuti.

Trespass, la trama

Il film ha per protagonisti due coniugi, Kyle Miller e sua moglie Sarah. Loro malgrado presi in ostaggio all’interno della villa dove vivono da una banda di malviventi. Ma il commerciante di diamanti e sua moglie finiscono al centro anche di una diatriba tra gli stessi criminali. Entra ad un certo punto in scena anche un terzo soggetto protagonista. Perché la figlia della coppia, assente al momento dell’irruzione, rientra appunto in casa quando la villa sul lago è appunto nelle mani dei malintenzionati a cui gli ostaggi cercano di opporsi in ogni modo ai malviventi. La moglie del commerciante di diamanti riconosce nel corso del film un ex dipendente dell’azienda del marito. Proprio la stessa persona che l’aveva a lungo corteggiata. Il gruppo punta alla cassaforte.

Trespass, dove e come vedere il film

Il film Trespass sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 agli stessi orari della messa in onda televisiva. In più è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dallo smartphone o attraverso il tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Trespass, il trailer

LA PAGINA TERMOMETRO QUOTIDIANO A QUESTO LINK.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM