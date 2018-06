Johnny Depp 2018: ecco perché è magro in foto, la verità.

Delle foto pubblicate su Instagram da alcune fan russe in quel di San Pietroburgo hanno messo in allerta i fan di Johnny Depp. Negli scatti, infatti, l’attore è apparso magrissimo, quasi cadaverico, con il volto pallido ed emaciato; in più un cappello gli copriva la testa, come un segno inequivocabile della sparizione dei suoi capelli. Tutti indizi che sono stati immediatamente riportati sui social diventando in breve virali; e quindi riportati sui principali quotidiani e riviste online, di gossip e non. Le fan e i followers dell’attore hanno subito pensato al peggio. Johnny Depp è gravemente malato; probabilmente ha un tumore; si sta sottoponendo alle cure. Ma l’apparenza inganna, perché la verità è tutt’altra.

Johnny Depp magrissimo in foto: la verità

Galeotte sono state le foto di due fan russe, che si sono immortalate con Johnny Depp. L’occasione? Il tour in Russia con il gruppo musicale The Hollywood Vampires. Già risalire a questo indizio era importante per capire che dietro quella magrezza doveva celarsi qualcosa di più innocuo.

In realtà Depp ha appena finito di recitare il ruolo di protagonista in un film intitolato Richard Says Goodbye, che uscirà il prossimo autunno. Il film diretto da Wayne Roberts racconta la storia di un professore di college, interpretato dallo stesso Depp, che scopre di avere un cancro alo stadio terminale. Per lui sarà quindi l’occasione di fare tutto quello che non ha ancora mai fatto in vita, prima che sia troppo tardi.

Una commedia dal sapore drammatico, dunque, e dalla fine scontata. Ma tutti conoscono lo straordinario trasformismo di Depp, che ha sempre preferito calarsi letteralmente nei panni dei personaggi che interpretava; soprattutto quando lavorava con Tim Burton. Peraltro qualche anno fa Depp aveva fatto parlare di sé per il motivo contrario; qualche scatto fotografico lo aveva ripreso vecchio, ingrassato e stempiato. Ma anche in quel caso si trattava solo dell’ennesimo trasformismo attoriale per un film.

LA PAGINA TERMOMETRO QUOTIDIANO A QUESTO LINK.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM