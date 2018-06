Sondaggi elezioni comunali 2018: Imperia, Brescia e Vicenza, gli ultimi dati

Domenica 10 giugno andranno al voto per le amministrative quasi 7 milioni di italiani in 761 comuni. Di questi 21 sono comuni capoluogo di provincia tra cui Brescia, Imperia e Vicenza di cui qui sotto presentiamo gli ultimi sondaggi.

Partiamo da Brescia. Qui corre per il secondo mandato Emilio Del Bono del Pd, sostenuto da diverse liste civiche. Il principale sfidante è la candidata di centrodestra Paola Vilardi.

Secondo un sondaggio Swg commissionato dal Comitato Vilardi Sindaco pubblicato il 25 maggio, Del Bono e Vilardi hanno quasi gli stessi voti, con il sindaco uscente in leggero vantaggio (44/48% contro 42/46%). Tutto fa presagire che il redde rationem si avrà al ballottaggio dove un peso specifico sulla scelta finale lo avranno gli elettori Cinque Stelle. Il loro candidato Guido Ghidini è infatti fuori dai giochi (5/9%).

Spostiamoci ora a Vicenza. Qui il Movimento 5 Stelle non sarà della partita. A contendersi la vittoria quindi saranno il candidato di centrodestra Francesco Rucco e il candidato di centrosinistra Otello Dalla Rosa.

Secondo una rilevazione Winpoll commissionata da Otello Dalla Rosa e pubblicata il 24 maggio, il candidato di centrosinistra è il favorito a succedere ad Achille Variati alla poltrona di sindaco del capoluogo berico. Nell’eventuale ballottaggio, molto probabile, Dalla Rosa vincerebbe su Rucco conquistando il 52,1% dei voti contro il 47,9% dell’avversario.

Chiudiamo con Imperia dove corre un personaggio di peso della politica italiana: Claudio Scajola. L’ex ministro dello Sviluppo Economico dell’ultimo governo Berlusconi, è stato già sindaco della sua città natale per un breve periodo di tempo tra il 1982 e il 1983 quando dovette dimettersi per un’accusa di concussione dalla quale venne poi prosciolto nel 1988.

Secondo un sondaggio Tecnè commissionato dal Comitato Change e pubblicato il 25 maggio, Scajola non avrebbe speranze di vittoria. Favoriti per andare al ballottaggio sono infatti Guido Abbo, candidato del centrosinistra, Maria Nella Ponte del Movimento 5 Stelle e Luca Lanteri del centrodestra. Secondo Tecnè, quest’ultimo vincerebbe al secondo turno sia se il suo avversario fosse Abbo che Nella Ponte. Il candidato di centrosinistra perderebbe di misura anche in un eventuale ballottaggio con la candidata del M5S.

Sondaggi elezioni comunali Swg: nota metodologica

Campione probabilistico stratificato proporzionale. La stima delle variabili d’interesse è stata ottenuta utilizzando un metodo di ponderazione vincolata con correzione dei pesi iniziali per mancata risposta totale e successiva calibrazione su totali noti di variabili ausiliarie (variabili di ponderazione sesso, età, partito votato alle ultime elezioni). Campione di 600 casi (su un totale di 4.865 contatti). Campione rappresentativo della popolazione trentina maggiorenne per genere, età e zona di residenza. Margine d’errore 4,0% (livello di confidenza 95%).Sondaggio realizzato tramite interviste CATI/CAMI (Computer Assisted Telephone/Mobile Interview)

Sondaggi elezioni comunali Winpoll: nota metodologica

Campione casuale ponderato per genere, fasce di età ed intenzioni di voto alle politiche 2018. 800 interviste completate, 3.156 persone contattate, 2.356 rifiuti. Rappresentatività del campione:con intervallo di confidenza al 99% : 2,2%. Metodo raccolta delle informazioni: cati.

Sondaggi elezioni comunali Tecnè: nota metodologica

Campione rappresentativo della popolazione > 18 anni residente a IMPERIA – Margine di errore: +- 3,5% (con un livello di confidenza del 95%). 800 casi [totale contatti 3.234 (100,0%)– Rispondenti 800 (24,7%)– Rifiuti/sostituzioni 2.434 (75,3%]. Metodo raccolta delle informazioni: CATI.

