Dr. Knock: trama e cast del film su Canale 5 rimandato a stasera

Questa sera, domenica 10 giugno, su Canale 5 andrà in onda Dr. Knock, remake dell’omonimo film francese degli anni Cinquanta. La storia narrata era già stata portata in giro nei migliori teatri della nazione nel 1923 e già all’epoca aveva incantato spettatori di ogni età.

L’opera, diretta da Lorraine Lèvy, vede come protagonista il celebre e simpatico attore Omar Sy, molto amato dal pubblico francese, ed è stata distribuita nelle sale cinematografiche nel 2017; ovvero, circa cento anni dopo l’opera originale.

Dr. knock: trama e curiosità sul film

Il film racconta la strana storia di Knock, ladro e truffatore, riuscito, grazie ai suoi inganni, a diventare medico del piccolo villaggio di Saint Maurice. Qui, forte dell’ingenuità degli abitanti, comincia a convincere tutti di essere malati, per guadagnare con le loro cure mediche.

Credendo di non poter mai essere scoperto, il Dr. Knock continua così a prendersi gioco dei villici, assicurandosi la loro più completa stima.

Un bel giorno, però, un enigmatico personaggio fa capolino nella vita del medico, iniziando a ricattarlo. Riuscirà a farla franca e a continuare la sua finta professione?

La commedia, divertente e lineare, reca i tipici tratti del cinema e del teatro francese. Dal canto loro, l’ingenuità dei personaggi e la figura di un truffatore sono elementi tipici del teatro neoclassico, di cui il cinema francese si è sempre fatto portavoce. Colonna portante dell’intera opera è l’attore protagonista, Omar Sy.

L’artista, noto al grande pubblico italiano per il suo ruolo in Quasi Amici, riesce a conferire un vero e proprio tocco magico alla commedia. La notorietà dell’attore, i caratteristi francesi che lo accompagnano e una romantica storia d’amore fanno da collante per una storia imperitura, un film che lascerà tutti senza fiato.

