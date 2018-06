Ricatto d’amore: trama e cast, il film va in onda stasera su Rai 1.

Una commedia romantica con al centro la storia di “redenzione” morale di un’affarista spietata attraverso l’amore. Questo è Ricatto d’amore, film diretto da Anne Fletcher con Ryan Reynolds e Sandra Bullock che andrà in onda stasera, lunedì 11 giugno 2018, su Rai 1. Gli ingredienti della commedia romantica ci sono tutti e nel cast artistico la presenza di Sandra Bullock è una garanzia per gli appassionati di questo genere cinematografico. Andiamo quindi a scoprire più informazioni sul film, dando un rapido sguardo alla trama e al cast del film, per poi darvi un piccolo anticipo con il trailer in italiano.

Ricatto d’amore: la trama del film

La storia di Ricatto d’Amore ci racconta la storia di Margaret Tate, il capo di una casa editrice di New York, che ha praticamente votato la sua vita al lavoro e forse anche per questo è poco incline ai rapporti sociali. Tant’è vero che con i suoi modi non ha né fidanzati, né troppi amici. L’unico a tollerarla (ma fino a un certo punto) è il suo assistente Andrew, che spera un giorno di essere promosso a redattore.

Ma l’imprevisto è dietro l’angolo per Margaret, visto che non le viene rinnovato il visto e quindi è costretta a tornare in Canada, nel suo Paese natio. Per evitare ciò e mantenere il suo posto in casa editrice, Margaret escogita un trucco: sposare proprio il suo assistente, Andrew. I due iniziano così una relazione finalizzata a un reciproco scambio: Margaret avrà la sua cittadinanza e Andrew il posto di redattore. Ma quando c’è di mezzo l’amore, le cose non vanno mai lisce come l’olio.

Ricatto d’amore in onda su Rai 1: il cast del film

Ricatto d’amore è un film del 2009 che ha già visto qualche passata in televisione. Chi se lo è perso in questi ultimi anni potrà quindi rifarsi stasera, lunedì 11 giugno 2018, sintonizzandosi su Rai 1 alle ore 21.20. Il film è diretto da Anne Fletcher (27 volte in bianco, Fuga in tacchi a spillo). Nel cast artistico troviamo Sandra Bullock (Speed, 28 giorni) e Ryan Reynolds (Buried – Sepolto, Deadpool). Ma tra gli attori troviamo anche altri volti noti, come quello di Mary Steenburgen (Elf, Il buio nell’anima); Craig T. Nelson (L’avvocato del diavolo, Sesso & Potere); Betty White (Lake Placid, Storia di noi due); Denis O’Hare (True Blood, Milk).

Ricatto d’amore: il trailer italiano

Ecco il trailer italiano del film Ricatto d’amore.

