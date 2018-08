Dove vedere la Supercoppa Europea 2018: Real Madrid-Atletico Madrid in tv Rai

La stagione calcistica non è iniziata del tutto eppure ci sono già grandi sfide all’orizzonte. La Supercoppa Europea è uno degli appuntamenti previsti. Scenderanno in campo il 15 agosto alle ore 21.00, il match sarà visibile su Rai 1. Andiamo a vedere come arrivano all’appuntamento le due squadre e quali saranno le probabili formazioni.

Supercoppa Europea: il punto della situazione Real Madrid- Atletico Madrid

Non pochi i dubbi in casa Real a causa delle ultime vicende di mercato che vedono i Blancos coinvolti, mentre in casa Atletico oltre a qualche ballottaggio non dovrebbero esserci particolari problemi. La prima grana in casa Real Madrid è quella legata a Luka Modric, il croato è stato convocato regolarmente ma potrebbe essere distratto dalle voci di mercato, altro dubbio e ballottaggio in porta, la scelta è tra Keylor Navas e il nuovo arrivato dal Chelsea, Courtois. Lopetegui valuta ma al 90% dovrebbe difendere i pali il costaricense Navas. Asensio invece potrebbe essere un’arma da inserire a partita in corso. Sponda Atletico poche incertezze, attacco solido quello tra Diego Costa e Griezmann, dubbi solo sul modulo, probabile 4-4-2 con Juanfran in vantaggio su Arias e Rodri o Partey al centro del campo.

Supercoppa Europea: probabili formazioni e dove vederla, diretta e streaming

Real Madrid (4-3-1-2): Navas, Caravajal, Varane, Ramos, Marcelo, Modric, Casemiro, Kroos, Isco, Benzema, Bale.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak, Juanfran, Gimenez, Godin, Felipe Luis, Koke, Saul, Rodri, Lemar, Griezmann, Diego Costa.

La partita si giocherà il 15 Agosto a Tallin in Estonia alle Coq Arena, orario è fissato per le 21.00 (ora italiana). La partita sarà visibile in diretta su Rai 1, Sky Sport 1 e Sky Sport Football. Attraverso le applicazioni web della Rai e Sky Go (per gli abbonati) sarà possibile vedere il match dai dispositivi mobili quali tablet, cellulare e pc.

Francesco Somma

