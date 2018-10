Permessi Legge 104: 2 ore al giorno o 3 giorni, chi può cambiare e come

Incrocio permessi Legge 104, come sono interscambiabili

Come è possibile usufruire dei permessi Legge 104? Precisiamo che si tratta della Legge rivolta ai soggetti che vivono in condizione di disabilità; a chi necessita di cure particolari. E coinvolge e comprende i parenti che possono chiedere permessi retribuiti per assistere i familiari che affetti da disabilità. La Legge 104 è del 1992. Nel tempo è stata aggiornata con vari permessi di cui possono beneficiare soggetti che prestano funzioni da caregiver nonché soggetti disabili che lavorano.

Permessi Legge 104, permessi retribuiti e modalità di utilizzo

Nel campo dei permessi retribuiti la legge 104 consente tre giorni di permesso mensile. Utilizzabili anche sotto forma di permessi frazionati o di permessi giornalieri per ciascun giorno di lavoro nel mese. Esistono alcune distinzioni. Infatti si tratta di 2 ore al giorno se l’orario di lavoro è di 6 ore o superiore. Mentre è di 1 ora al giorno se l’orario di lavoro è inferiore alle 6 ore.

Permessi Legge 104, focus su permesso frazionato

Pertanto, come abbiamo detto, sono tre le modalità di utilizzo dei permessi. 3 giorni al mese, 2 ore al giorno, in maniera frazionata. Cosa si intende per permesso in maniera frazionata? Prima di tutto occorre sottolineare che la frazionabilità per i lavoratori del pubblico impiego è subordinata a quanto previsto dal singolo contratto collettivo di categoria. Mentre per i lavoratori del settore privato l’Inps prevede la possibilità di frazionare le ore.

Permessi Legge 104: qual è il numero di ore utilizzabili? Si possono convertire le ore applicando il seguente calcolo: orario di lavoro settimanale diviso il numero dei giorni lavorativi settimanali per 3. Il risultato sarà pari alle ore di permesso utilizzabili. Importante spiegare che l’articolazione delle ore potrà essere organizzata in maniera diversa rispetto al permesso 104 sotto forma di ore giornaliere.

Infine la richiesta va presentata al proprio datore di lavoro.

