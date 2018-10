Poste Italiane: Postepay cambia Iban, ecco le istruzioni. Il comunicato

Cambio Iban Postepay, comunicato e come adeguarsi

Poste Italiane ha comunicato le istruzioni e le informazioni utili relative al nuovo Iban per le carte Postepay Evolution. Il Gruppo ha informato i suoi clienti che gli addebiti diretti SEPA, i bonifici e i postagiro disposti sulle vecchie coordinate saranno automaticamente reindirizzati sul nuovo codice Iban. Pertanto non ci saranno impatti sull’operatività delle carte già emesse. I cambiamenti entreranno in vigore a partire da lunedì 1° ottobre 2018 e coinvolgeranno le carte Postepay Evolution e Postepay Evolution Business.

Poste Italiane: nuovo Iban su Postepay Evolution, come funziona

Poste Italiane informa che la variazione verrà comunicata ai titolari delle carte Postepay Evolution ed Evolution Business tramite posta ordinaria. Inoltre, “l’operazione è concomitante con un’operazione societaria di trasferimento di ramo d’azienda, che determina la nascita di Postepay S.p.A”. Tale operazione non avrà alcuna conseguenza sulla operatività né tantomeno sulla sicurezza delle carte.

Da qui la precisazione che gli addebiti diretti SEPA (SDD), bonifici e postagiro disposti sulle vecchie coordinate saranno automaticamente reindirizzati sulle nuove coordinate Iban per un periodo non inferiore a 12 mesi; a partire dalla data del 1° ottobre 2018. Pertanto il titolare non dovrà notificare la variazione. “I titolari che attiveranno nuovi mandati di addebito diretto SEPA dopo il 1° ottobre prossimo dovranno utilizzare il nuovo Iban”.

Per quanto riguarda le pensioni, gli accrediti verranno automaticamente reindirizzati sul nuovo Iban. Perciò anche in questo caso per i titolari di pensione Inps non sarà necessario comunicare la variazione di Iban all’Istituto.

Buoni fruttiferi: cosa controllare prima del rimborso.

Poste Italiane: nuovo Iban su Postepay Evolution, info utili

Si precisa che il nuovo Iban sarà disponibile accedendo all’area riservata del sito postepay.it. Oppure mediante l’app Postepay; o ancora chiamando il numero dell’Assistenza Clienti, lo 800.00.33.22. Infine sarà possibile anche scegliere la modalità più “tradizionale”, recandosi direttamente presso qualsiasi ufficio postale.

Poste Italiane conclude il comunicato con una nota sull’operatività e l’utilizzo delle carte. “I clienti potranno continuare a eseguire prelievi, pagamenti e ricariche presso Uffici Postali, ATM, soggetti convenzionati e canali online, con gli stessi codici identificativi e di sicurezza”. Inoltre resteranno in vigore tutti i benefici del programma di fidelizzazione Sconti, accumulando gli sconti sulla propria Postepay.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM