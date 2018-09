Sondaggi politici Demos: fiducia nel governo Conte ancora alta nel Nord Est

Immigrazione, pace fiscale, flat tax. In 100 giorni di governo, Matteo Salvini ha conquistato letteralmente la scena mediatica. Il Time gli ha dedicato addirittura la copertina di un suo numero. Un’esposizione così forte da mettere in ombra il premier Giuseppe Conte e l’azionista di maggioranza, il Movimento 5 Stelle. Tanto che in molti chiamano l’esecutivo giallo verde, il governo “de facto” di Salvini.

Basta leggere i dati del sondaggio Demos per l’Osservatorio sul Nord Est del Gazzettino, per capire che la percezione degli italiani rema in questo senso. Secondo la maggioranza dei nordestini (64%) le idee della Lega stanno prevalendo rispetto a quelle del Movimento 5 Stelle (15%). Convinto di ciò è anche la maggioranza degli elettori del Pd (78%), +Eu-Cd (81%), Forza Italia (73%), Fratelli d’Italia (81%) e ovviamente i sostenitori della Lega (75%).

I votanti del Movimento 5 Stelle invece non la pensano così. La maggioranza relativa (40%) ritiene che le idee pentastellate stiano prevalendo su quelle del Carroccio. E’ comunque alta la fetta di chi pensa il contrario (36%) mentre un 24% non si esprime.

Sondaggi politici Demos: fiducia nel governo Conte ancora molto alta

Dopo 100 giorni la fiducia nel governo Conte nel Nord Est è ancora molto alta (66%). Diversamente dagli altri esecutivi che l’hanno preceduto, la luna di miele tra gli italiani e il governo giallo verde sembra continuare e miete sempre più consensi (+3%). Un risultato mai riscontrato fino ad ora. La fiducia nell’esecutivo guidato da Conte supera quello del precedente governo Gentiloni (47%), di quello Letta (55%), di Monti (51%) e Berlusconi (29%). L’unico esecutivo a pareggiare la fiducia del governo Conte è il primo anno del governo Renzi (66%).

Sondaggi politici Demos: nota metodologica

L’Osservatorio sul Nord Est è curato da Demos & Pi per Il Gazzettino. Il sondaggio è stato condotto nei giorni 3-5 settembre 2018 e le interviste sono state realizzate con tecnica CATI, CAMI e CAWI da Demetra. Il campione, di 1016 persone (rifiuti/sostituzioni: 5850), è statisticamente rappresentativo della popolazione con 15 anni e più residente in Veneto, in Friuli-Venezia Giulia e nella Provincia di Trento, per area geografica, sesso e fasce d’età (margine massimo di errore 3.10% con CAWI) ed è stato ponderato in base alle variabili socio-demografiche. I dati fino al 2007 fanno riferimento solamente al Veneto e al Friuli-Venezia Giulia. I dati sono arrotondati all’unità e questo può portare ad avere un totale diverso da 100.

Natascia Porcellato, con la collaborazione di Ludovico Gardani, ha curato la parte metodologica, organizzativa e l’analisi dei dati. Marco Fornea ha svolto la supervisione dell’indagine CATI-CAMI-CAWI.

PAGINA SPECIALE SULLE ELEZIONI POLITICHE A QUESTO LINK

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM