Diretta Roma-Lazio: streaming, video gol e risultato finale (3-1)

Il commento finale di Roma-Lazio

La Roma da uno schiaffone alla crisi e Di Francesco pianta un chiodo in più sulla sua panchina.

Il riassunto del pomeriggio romano potrebbe essere questo.

La Lazio comincia bene ma la Roma, quando decide di alzare i ritmi, diventa più pericolosa.

Questo anche grazie ad una prova sontuosa di Lorenzo Pellegrini, subentrato all’infortunato Javier Pastore nel corso del minuto 37′ del primo tempo: gol d’apertura, assist finale per Fazio e tanti saluti alla Lazio, che in questa stagione fin qui ha perso tutti gli scontri diretti. Prova da dimenticare di Milinkovic, in difficoltà in queste prime uscite stagionali.

Man of the match: Lorenzo Pellegrini

Per oggi è tutti, grazie a chi ha seguito con noi il derby capitolino, ciao!

La cronaca del secondo tempo di Roma-Lazio

90+4′ FULL TIME ALL’OLIMPICO! LA ROMA FA SUO IL DERBY PER 3 A 1. A tra poco per il commento finale

90+2′ La Lazio, in questi ultimi istanti di gioco, prova quantomeno a riaprirla

90′ 4 MINUTI DI RECUPERO

88′ CAICEDO! Subito Lazio in avanti, la palla arriva all’attaccante ecuadoregno che da posizione defilata col mancino calcia di poco sul fondo

88′ Il VAR ha confermato: gol della Roma

87′ Punizione di Pellegrini, testa di Fazio e 3-1 Roma

86′ TRIS DELLA ROMA! FAZIO!

84′ ANCORA KOLAROV! Il terzino serbo tenta il colpaccio dai trenta metri con un tiro improvviso su punizione ma Strakosha riesce ad allungarsi e mettere in calcio d’angolo

82′ ULTIMO CAMBIO LAZIO: INZAGHI SI GIOCA LA CARTA CAICEDO: FUORI LULIC. CAMBIO ANCHE PER DI FRANCESCO CHE FA USCIRE FLORENZI SOSTITUENDOLO CON JUAN JESUS

81′ MILINKOVIC! Botta dalla distanza del centrocampista serbo ma Olsen c’è e manda in angolo

78′ Lazio colpita nell’orgoglio, la Roma prova a chiuderla

74′ ALTRO CAMBIO ROMA: ESCE DE ROSSI ED ENTRA CRISTANTE

72′ Punizione splendida di Kolarov che fa il gol dell’ex. Strakosha non vede la palla e subisce la seconda rete di giornata

71′ VANTAGGIO ROMA! KOLAROV!

70′ BADELJ stende al limite Pellegrini e prende il CARTELLINO GIALLO

68′ Fazio si incarta malamente col pallone, Immobile recupera la sfera, si invola verso Olsen e con un diagonale chirurgico segna l’1-1. Tutto da rifare per i giallorossi

67′ CIRO IMMOBILE! GOL DELLA LAZIO!

66′ PELLEGRINI compie un fallo tattico su Correa e viene AMMONITO

63′ Dzeko dal limite fa tutto da solo e calcia male sul fondo

62′ DZEKO entra in ritardo su Luiz Felipe e si becca il primo CARTELLINO GIALLO del match

60′ PELLEGRINI! Scambio su angolo con Kolarov, destro rasoterra e parata bassa di Strakosha

57′ DZEKO! Tentativo col mancino dalla distanza del numero nove giallorosso che termina però alto

56′ IMMOBILE! Destro a giro dall’interno dell’area di rigore abbrancato in tuffo da Olsen

55′ Milinkovic ci prova la distanza, il tiro non esce di molto ma è lento: nessun problema per Olsen

54′ DOPPIO CAMBIO LAZIO: FUORI LUIS ALBERTO E PAROLO, DENTRO CORREA E BADELJ

52′ El Shaarawy calcia sulla difesa della Lazio su suggerimento di Santon e Dzeko si arrabbia per non aver ricevuto il pallone dall’italo-egiziano

50′ Ritmi belli alti in questo primo round della ripresa

46′ E’ INIZIATA LA RIPRESA! Pallone gestito dalla Roma

La cronaca del primo tempo di Roma-Lazio

48′ FINE PRIMO TEMPO ALL’OLIMPICO: 1-0 ROMA. Match dai due volti sbloccato al 45′ da Pellegrini, subentrato all’infortunato Pastore soli otto minuti prima. A tra poco per la ripresa!

45′ Da un lancio a campanile dalla difesa arriva il gol romanista. Testa di Dzeko, Strakosha esce a metà su El Shaarawy, la palla arriva a Pellegrini che di tacco insacca il vantaggio. ASSEGNATI 3 MINUTI DI RECUPERO

45′ GOOOOOL DELLA ROMA! TACONAZO DI PELLEGRINI!

41′ Ultimi minuti di assalti per entrambe le compagini

37′ PASTORE HA UN PROBLEMA AL POLPACCIO ED E’ COSTRETTO AD ABBANDONARE LA CONTESA: DENTRO LORENZO PELLEGRINI

35′ Dieci minuti più recupero al riposo. Ritmi ora decisamente più alti e partita gradevole

31′ ANCORA ROMA IN AVANTI! Cross verso l’area di rigore laziale, El Shaarawy pensa troppo a cosa fare davanti a Strakosha e lascia sfilare il pallone sul fondo

30′ Riprende il gioco. Mezzora in corso

28′ Cooling break in corso

26′ SALVATAGGIO STRAORDINARIO DI LUIZ FELIPE! Contropiede romanista, Dzeko serve benissimo Florenzi ma davanti al portiere arriva il salvataggio eroico di Luiz Felipe

25′ IMMOBILE! Si libera bene di Kolarov, conclusione messa in angolo da Olsen

24′ PASTORE VICINISSIMO AL GOL! Imbucata per l’ex PSG che conclude con un diagonale mancino rasoterra ma Strakosha in stile calcio a 5 respinge con il piede salvando i suoi. Si è finalmente acceso il derby

23′ DZEKO! CHE OCCASIONE ROMA! Grande azione dell’attaccante bosniaco che arriva a concludere da buona posizione trovando però l’opposizione di Strakosha

20′ CACERES! Terzo tiro in tre minuti dei biancocelesti. Stavolta a provarci con un gran tiro dalla distanza è Martin Caceres: palla alta non di molto

19′ IMMOBILE! Sull’angolo tiro a botta sicura di Immobile deviato anch’esso fuori

18′ MARUSIC! Tiro da posizione defilata dell’esterno della Lazio deviato leggermente in corner

17′ Ancora zero emozioni in questo derby. Per ora più Lazio che Roma

12′ La prima opportunità del match è di marca laziale, con Luis Alberto murato in angolo dalla difesa giallorossa

10′ Ritmi non esagerati in questi dieci minuti, le due squadre non vogliono scoprire il fianco

6′ Particolare scelta di Di Francesco, che ha deciso di schierare dal 1′ Santon terzino destro con Florenzi avanzato al ruolo di ala

3′ Lazio che è partita all’attacco in questo primissimo scorcio di match

1′ E’ COMINCIATO IL DERBY! Primo possesso della Lazio. La Roma attacca da destra a sinistra

ore 14:59 Le squadre fanno il loro ingresso in campo, atmosfera da brividi all’Olimpico

Le formazioni ufficiali di Roma-Lazio

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Santon, Manolas, Fazio, Kolarov; Nzonzi, De Rossi; Florenzi, Pastore, El Shaarawy; Dzeko

A disposizione: Mirante, Fuzato, Juan Jesus, Karsdorp, Lu. Pellegrini, Coric, Cristante, Zaniolo, Lo. Pellegrini, Under, Kluivert, Schick

Allenatore: Di Francesco

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Caceres, Acerbi, Luiz Felipe; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto; Immobile

A disposizione: Proto, Bastos, Wallace, Basta, Patric, Murgia, Cataldi, Durmisi, Badelj, Berisha, Correa, Caicedo

Allenatore: Inzaghi

ARBITRO: Rocchi di Firenze (assistenti: Di Liberatore e Tonolini. IV° uomo: Maresca

VAR: Irrati A. VAR: Vivenzi)

Dove vedere Roma-Lazio in streaming e cronaca diretta

La settima giornata di Serie A 2018/2019 vedrà il Derby di Roma, da sempre molto sentito. Nelle ultime stagioni i giallorossi sono sempre stati i favoriti, visto il miglior piazzamento in classifica. Roma-Lazio rimane una sfida intensa e molto importante, con vista Champions League. Gli uomini di Di Francesco sono in crisi di risultati e di punti, dopo la brutta sconfitta a Bologna per 2-0. Biancocelesti che, dopo le prime 2 sconfitte iniziali, ha guadagno 3 vittorie di fila. Umore e sensazioni differenti, nel match laziale dalle mille emozioni.

Dove vedere Roma-Lazio in diretta streaming o in TV

La Roma è in crisi, di gol, di punti, di sensazioni positive. Dopo una vittoria, allo scadere, ai danni del Torino, ecco un pareggio per 3-3 contro i bergamaschi. Poi la sconfitta contro il Milan, un pareggio in una pessima partita difensiva contro il Chievo. Infine la doccia fredda contro il Bologna che, prima di quel match, non aveva ancora segnato. Sono 5 i punti in classifica per i giallorossi. La Lazio può sorridere, dopo le sconfitte contro Napoli e Juventus, ha trovato 3 vittorie (più o meno convincenti) contro Empoli e Frosinone vincendo di misura (1-0); nell’ultima sfida il 4-1 al Genoa ha dimostrato le grandi capacità offensiva dei biancocelesti. A quota 9 punti e già tra le prime 6 in classifica.

Il match tra Roma-Lazio non sarà affatto semplice e, anche se è ancora l’inizio, rappresenta già un bivio per quello che sarà l’esito del campionato. Si giocherà Sabato 29 Settembre alle ore 15:00, allo Stadio Olimpico di Roma. La partita sarà disponibile in tv sui canali Sky Sport, per gli abbonati. Coloro che hanno l’abbonamento potranno anche usufruire dello streaming grazie a Sky Go.

Diretta Roma-Lazio: vista Europa per entrambe

Gli obiettivi di entrambi i club riguardano tutte e 3 le coppe. Il primo è un buon piazzamento in classifica tanto da permettere la qualificazione in Champions League. Il secondo obiettivo è quello di raggiungere almeno le fasi finali in Champions, per la Roma, e in Europa League, per la Lazio. Vincere la Coppa Italia sarebbe “un’impresa” non da poco, in modo da spodestare la Juventus e provare a tornare a casa a fine stagione con un trofeo in più. Obiettivi simili ma strade differenti, Dzeko contro Immobile, Di Francesco contro Simone Inzaghi. Vincere per godersi la vittoria nel Derby, trionfare per sottrarre all’altra squadra i 3 punti. La classifica, con vista Champions, ha solo 4 posti disponibili e la gara si fa, anno dopo anno, più interessante.

