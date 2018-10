Lauree più richieste nel futuro, quali sono e confronto con le attuali

Tutti almeno una volta ci siamo chiesti a cosa serve un determinato tipo di laurea che ci suscita curiosità e interesse ma di cui non capiamo l’effettiva utilità nel mondo del lavoro. Lo studente universitario infatti ricerca sovente la voce “sbocchi lavorativi” prima di scegliere il corso di studi. Quali saranno allora in previsione le lauree del futuro? Scopriamo le più gettonate e le più stravaganti. Una sorta di guida anche per chi è alla ricerca del consiglio giusto.

Lauree più richieste nel futuro: il ricambio generazionale libera posti di lavoro

Il mondo del lavoro è in continua evoluzione. Nel futuro prossimo (2023 circa) molti corsi di studio dovrebbero dare notevoli soddisfazioni agli studenti che li hanno frequentati. Di quali si tratta? Nella ricerca, condotta dal Sole 24 ore, è stata messa in relazione l’età media dei lavoratori in tutti gli ambiti. E sono stati osservati quanti di questi sono vicini all’età pensionabile.

Secondo questa ricerca, nel 2023, complice anche il ricambio generazionale, si libereranno 2,5 milioni di posti di lavoro. Il settore che libererà più opportunità di lavoro è quello economico-politico. Infatti su 190 mila nuovi posti di lavoro molti saranno dell’ambito statistico, circa 40 mila invece nell’ambito politico. Secondo posto per la laurea di tipo umanistico: migliaia di posti di lavoro saranno offerti in futuro dalla scuola, lettere, lingue e scienze motorie. Tutte materie e ambiti che andranno per la maggiore. Con loro sul podio il settore dell’ingegneria e della medicina.

Lauree più stravaganti e inutili di sempre

Se da un lato ci sono corsi di studio che seppur non molto frequentati e non molto appetibili hanno pur sempre la loro utilità, dall’altro ci sono lauree veramente inutili. Qualcuno si potrebbe offendere, certo, ma siamo abbastanza sicuri che nemmeno l’1% di voi è iscritto a uno di questi corsi di laurea. Ecco le lauree più stravaganti del mondo.

Università Solent di Southampton laurea in comicità .

di laurea in . K entucky University corso di studi per diventare tate professioniste.

corso di studi per diventare tate professioniste. Indiana University laurea in Enigmistica, conta ad oggi un solo laureato, Will Shortz nel 1974.

laurea in Enigmistica, conta ad oggi un solo laureato, nel 1974. Vincennes University corso di laurea in management del bowling .

corso di laurea in management del . Corea, Kyung Hee University, laurea in pace.

Francesco Somma

