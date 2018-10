Assunzioni Ryanair 2019: 30 mila posti in arrivo. Requisiti e domanda

Ryanair assume. Infatti, per il 2018 e il 2019, sono 30mila le posizioni aperte in Italia dalla compagnia aerea low cost. A occuparsi della selezione sarà l’agenzia Crewlink che organizza giornate di reclutamento lungo tutto lo stivale.

“Formazione gratuita, divisa gratuita per il primo anno e indennità per l’uniforme dal secondo anno” racconta in una nota Mark Duffy, Head of Talent Acquisition di Ryanair. Inoltre, “offriamo uno stipendio di base competitivo – continua – un bonus di produttività e di vendita e un contratto garantito di 2 anni e a seguire a tempo indeterminato”.

D’altronde, l’incremento del personale fa fronte all’aumento del traffico aereo previsto presso le basi del Gruppo. Più di 3mila nuovi voli riguarderanno l’aeroporto di Bologna, dove saranno attivati 5 nuovi voli per Amman, Corfù, Kaunas, Londra Luton e Marsiglia. 570 l’aeroporto di Napoli, che vedrà 9 nuove rotte per Bordeaux, Exeter, Malaga, Marsiglia, Nantes, Cork, Chanià, Rodi e Marrakech.

Le altre assunzioni Ryanair saranno effettuate presso i seguenti scali aeroportuali:

Bari, con 3 nuove rotte per Bordeaux, Budapest, Praga;

Bergamo, con 5 nuove rotte per Londra Southend, Sofia, Faro, Amman;

Milano, con 2 nuove rotte per Kaunas, Tenerife;

Pescara, con 2 nuove rotte per Bucarets e Praga;

Brindisi, con 1 nuovo volo per Memmingen;

Roma, con 2 nuove rotte per Poznan e Rodi;

Treviso, con 6 nuove rotte per Bordeaux, Manchester, Fez, Siviglia, Praga, Vilnius;

Catania, con 3 nuovi voli per Atene, Siviglia, Marrakech;

Cagliari, con 6 nuove rotte per Budapest, Siviglia, Baden, Valencia, Porto, Dublino;

Palermo, con 3 nuove rotte per Bruxelles, Atene, Colonia;

Torino, con 1 nuovo volo per Fez;

Perugia, con 1 nuovo volo per Malta;

Lamezia, con 1 nuova rotta per Malta;

Venezia, con 1 nuovo volo per Londra Southend.

Perciò, rispetto ai recruiting days, le prossime date utili saranno quelle organizzate: il 9 ottobre a Roma; l’11 ottobre a Napoli; il 17 ottobre a Torino; il 19 ottobre a Cagliari; il 23 ottobre a Milano e Bergamo; il 25 ottobre a Pisa; il 31 ottobre a Palermo; quindi, il 7 novembre si torna a Roma e Bari; l’8 novembre a Napoli; il 21 novembre a Catania; il 23 novembre a Milano e Bergamo; il 28 novembre a Pescara e Pisa, dunque, il 29 novembre i colloqui saranno di nuovo a Palermo.

Ora, gli interessati alle giornate di reclutamento Ryanair possono candidarsi collegandosi alla pagina web Crewlink dedicata a Ryanair su www.crewlink.ie. Tra i requisiti necessari per presentare la propria candidatura; poi avere almeno 18 anni e, oltre a possedere buone doti natatorie, conoscere la lingua inglese.

Tuttavia, al di là delle giornate di reclutamento, Ryanair sta cercando nuovo personale con esperienza. Per visionare le posizioni aperte e tutti i dettagli relativi, nonché per candidarsi, visitare la pagina careers.ryanair.com.

