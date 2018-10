Diretta Inter-Milan: streaming, video gol e risultato – LIVE

Inter Milan: diretta streaming e risultato live

Finalmente ci siamo, siamo giunti al piatto forte di questa 9a giornata della Serie A 2018/2019.

Inter-Milan non è mai stata e probabilmente mai sarà una partita qualunque, bensì il match più atteso di tutto l’anno sia dai tifosi delle due squadre, che da quelli delle altre, oltre che dai semplici appassionati.

Le due squadre arrivano a questa sfida reduci da un periodo positivo per entrambe dopo un inizio di stagione diesel.

L’Inter viene da sei vittorie consecutive, quattro in campionato e due in Champions League, che le hanno permesso di posizionarsi in terza piazza in Serie A e al comando del proprio girone europeo assieme al Barcellona, avversario delle prossime due sfide continentali.

Il Milan tra campionato ed Europa League ha trovato invece tre successi di fila giocando una partita in meno dei cugini, quella rinviata alla prima giornata contro il Genoa, che verrà recuperata il prossimo 31 ottobre. Ora le gambe iniziano a girare anche per loro e la qualificazione in Champions resta l’obiettivo primario stagionale.

Le quote e il pronostico di Inter-Milan

Come spesso accade in questo frangenti, i bookmakers vedono una sfida molto equilibrata.

La vittoria dell’Inter viene quotata tra il 2.30 e il 2.50, il pareggio lo troviamo tra il 3.20 e il 3.30 mentre la vittoria del Milan si attesta tra il 3.00 e il 3.20.

Tra le altre giocate troviamo l’Over 1.5 tra l’1.20 e l’.25, l’Over 2.5 tra l’1.80 e l’1.90, l’Under 3.5 tra l’1. 35 e l’1.40 e l’Under 2.5 tra l’1.90 e il 2.00.

Infine, la quota Goal si aggira tra l’1.60 e l’1.65 e il No Goal viene data tra il 2.20 e il 2.30.

Le probabili formazioni di Inter-Milan

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Vrsaljko, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi

Allenatore: Spalletti

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Calhanoglu

Allenatore: Gattuso

Dove vedere Inter-Milan in tv e streaming

Il derby sarà trasmesso in diretta tv ed esclusiva sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A, mentre in streaming sarà visibile sui portali Sky Go e Now TV.

Fischio d’inizio previsto per domenica 21 ottobre 2018 alle ore 20:30 allo stadio San Siro.

