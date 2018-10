Dove vedere Udinese-Napoli in diretta streaming e in TV

Udinese-Napoli in diretta streaming, dove vederla

Dopo la capolista, Udinese-Napoli vede sbarcare alla Dacia Arena la seconda in classifica. Un appuntamento difficile da affrontare per l’Udinese, che attraversa un momento non felice della sua storia. Passata l’epoca in cui riusciva ad arrivare in zona-coppe ogni anno, ora l’Udinese è una squadra da medio-bassa classifica. Il Napoli invece sta bene e punta a vincere in Friuli per non perdere il contatto con la Juventus facendosi trovare pronto in caso di passi falsi bianconeri.

L’Udinese deve vincere, ma il calendario non l’aiuta

Attesa da un trittico casalingo di fuoco che la vedrà ospitare Napoli, Roma e Milan, l’Udinese deve risollevarsi dalla 15a posizione in classifica, ma è difficile. Reduce da tre K.O. consecutivi, l’Udinese dovrà dare fondo a tutte le sue scorte di determinazione, grinta e coraggio per scongiurare altri risultati negativi. Della difficoltà del calendario è consapevole anche il tecnico friulano Julio Velázquez: “Speriamo che la prossima settimana i ragazzi impegnati in nazionale tornino senza infortuni, perché abbiamo impegni molto difficili”. Ha poi aggiunto: “Abbiamo fatto prestazioni positive in quasi tutta la stagione, siamo una squadra giovane e in crescita, ci serve ancora tanto tempo. Ora abbiamo un calendario molto difficile”. Un vittoria in Udinese-Napoli, darebbe una scossa all’ambiente, cosa di cui i friulani hanno assolutamente bisogno.

Napoli, vietato perdere il contatto con la Juve

Dopo aver regolato il Sassuolo 2-0, i partenopei si preparano a Udinese-Napoli allenandosi a ranghi ridotti per le convocazioni delle varie Nazionali. Proprio a Castel Volturno si è rivisto Ghoulam, tornato in gruppo dopo un infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per più di 11 mesi dopo due gravi infortuni: legamento crociato e frattura della rotula. Forse sarà convocato per la trasferta di Udine.

Con lui, torna anche Alex Meret, dopo la frattura al braccio sinistro. Potrebbe anche scoccare il momento della prima partita con il Napoli per Amin Younes. Finora zero minuti per lui, ma il turn-over messo in pratica da Carlo Ancelotti fa sì che anche i giocatori meno utilizzati possano avere una chance di mettersi in luce. Napoli alla volta del Friuli con i favori del pronostico, ma nel calcio non c’è mai niente di scontato.

Dove vedere Udinese-Napoli, nona giornata di campionato

Incontro impegnativo per i padroni di casa, Udinese-Napoli è in programma per sabato 20 Ottobre 2018, alla Dacia Arena di Udine. Fischio d’inizio alle ore 20.30. Il confronto fra udinesi e partenopei sarà disponibile solo in streaming, poiché è una esclusiva DAZN. Nessuna possibilità quindi di vederlo in TV, sia sul digitale terrestre che sul satellite. Un’altra possibilità è vedere il match servendosi delle offerte di visione in streaming di alcuni siti che trasmettono legalmente i match di Serie A.

