Dove vedere Villarreal-Atlético Madrid in diretta streaming e in TV

Villarreal-Atlético Madrid è valido per la nona giornata della Liga spagnola ed è una bella sfida, con l’Atletico secondo in classifica in coabitazione con il Barcellona e dietro al sorprendente Siviglia. Il Villarreal invece occupa attualmente la sedicesima piazza: troppo poco per una squadra partita con la chiara ambizione di conquistare un posto in Europa League e magari in Champions. Vincendo, l’Atlético sabato prossimo potrebbe approfittare dello scontro al vertice Barcellona-Siviglia per balzare al comando della classifica.

Villarreal-Atlético Madrid: obbligo risalita per il Villarreal

Gli obiettivi di inizio stagione non sono stati confermati. Si può dire che il Villarreal è una delle deluse della Liga. La squadra di Javier Calleja ha fin qui collezionato ben 4 sconfitte a fronte di 2 vittorie e altrettanti pareggi. Arriva a questa sfida reduce da 2 sconfitte contro Real Valladolid ed Espanyol e quindi si tratta di una sorta di ultima spiaggia per i groguets, che rischiano già di considerare la stagione compromessa alla nona giornata. Anche in Europa League le cose non vanno troppo bene: due pareggi con Glasgow Rangers (2-2) e Spartak Mosca (3-3) le sono valgono, per ora, il terzo posto alle spalle di Rapid Vienna e Rangers. Per il Villarreal la partita con l’Atletico è uno snodo cruciale del campionato.

Villareal-Atlético Madrid: i colchoneros pronti a balzare al comando

Secondo in classifica a 1 punto dal Siviglia capolista, l’Atlético Madrid vuole vincere il decimo titolo, approfittando anche del momento non brillantissimo del Real post-CR7. Dopo una stagione 2017/2018 molto positiva e coronata dalla conquista dell’Europa League, anche questa stagione è cominciata bene con la vittoria 4-2 proprio sul Real Madrid nella Supercoppa Europea. Il sogno è di porre un break al dominio di galácticos e blaugrana, come già gli era riuscito nel 2013/2014, quando era arrivato il decimo titolo nazionale.

A questo match, i colchoneros arrivano con 5 risultati utili consecutivi, ovvero 3 vittorie e 2 pareggi. Chiaro che cercheranno di approfittare del turno sulla carta favorevole per poi tenere d’occhio quel che succede al Camp Nou. Un pareggio sarebbe il risultato ideale: il Siviglia andrebbe a 17 punti e l’Atletico, che in caso di vittoria con il Villarreal salirebbe a 18, farebbe sua la vetta della Liga.

Le probabili formazioni di Villarreal-Atlético Madrid

Javier Calleja ha predisposto un 4-4-2 con Asenjo in porta, pacchetto arretrato formato da González e Ruiz al centro, con Miguelon e Costa a spezzare il gioco avversario. Layún, Funes Mori, Muñoz e Fornals al centro. Attacco sulle spalle di Gerard Moreno e Toko Ekambi.

El Cholo Simeone propone anche lui un 4-4-2 per Villarreal-Atlético Madrid. Estremo difensore Oblak, Filipe e Hernández Pi terzini con Godin e Juanfran al centro della difesa. Saul, Rodri, Koke e Lemar al centro e attacco che punta sul duo Griezmann-Kalinic, con Correa pronto a subentrare.

VILLARREAL (4-4-2): Asenjo – Miguelon, González, Ruiz, Costa – Layún, Funes Mori, Muñoz, Fornals – Moreno, Toko Ekambi

Allenatore: Javier Calleja

ATLÉTICO MADRID (4-4-2): Oblak – Filipe, Godin, Juanfran, Lucas – Saul, Rodri, Koke, Lemar – Griezmann, Kalinic

Allenatore: Diego Simeone

Liga spagnola 2018/2019: il focus sulle 20 squadre. La pagina interattiva

Dove vedere Villarreal-Atlético Madrid

Villarreal-Atlético Madrid, in programma per le ore 18.30 di sabato 20 Ottobre, si giocherà all’ Estadio de la Ceramica di Villarreal (Vila-Real in valenciano). La diretta è disponibile solo in streaming. Ne ha l’esclusiva infatti DAZN e per assistervi si deve essere possessori di un ticket per questa piattaforma, che è pari a 9,99 euro al mese con il primo mese gratuito. Anche i possessori del decoder Sky Q potranno vederla, purché abbiano acquistato il ticket per DAZN (per loro è di 7,99 euro), così come gli utenti Mediaset Premium per via dell’accordo che hanno stretto con DAZN mediante Premium Play (pacchetto a partire da 19,99 euro al mese).

