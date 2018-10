Diretta Fiorentina-Cagliari: streaming, video gol e risultato – LIVE

Diretta Fiorentina-Cagliari: la cronaca del 2° tempo

Finisce qua dopo 100′ e 30”. Partita molto vivace nel secondo tempo, decisa dai gol di Veretout su rigore e di Pavoletti che ha cambiato col suo ingresso la partita, spostando in avanti il baricentro del Cagliari. La Fiorentina perde l’occasione di agganciare momentaneamente l’Inter e raggiunge la Roma e la Sampdoria a 14 punti.

97′: a terra Veretout dopo uno scontro con Joao Pedro

Si allunga il recupero di quasi 5′

91′: Scontro tra Pezzella e Milenkovic. Rimangono in area per terra per una forte testata tra i due difensori

5′ di recupero

90′: ultima sostituzione per il Cagliari. Esce Castro, molto lentamente, autore di una buona gara, entra Dessena

88′: Biraghi crossa per Chiesa, Cragno si supera con una parata strepitosa di mano sopra la traversa!!!

86′: ultimo cambio per la Fiorentina. Esce Giovanni Simeone (male oggi), entra Dusan Vlahovic. In precedenza era entrato Mirallas per Pjaca

83′: il Cagliari sta finendo in crescendo. La partita rimane aperta

81′: Super parata di Lafont su Joao Pedro!

79′: Simeone stoppato da Pisacane in area! Grandissimo intervento di Pisacane!

78′: Tira Chiesa, devia in angolo Cragno

77′: entra Eysseric, esce Gerson



76′: Joao Pedro batte fiacca e centrale la punizione. Facile parata per Lafont

75′: fallo subito da Barella sulla trequarti della Fiorentina ad opera di Pezzella

72′: ora è una bellissima partita!!

71′: Chiesa la mette forte in mezzo, non ci arriva nessuno

68′: Pavoletti!!! GOL! Il neopapà anticipa su cross da destra. 1-1, partita apertissima!

67′: palla crossata in area di rigore. Deviata, la para Lafont

65′: il Cagliari prova a reagire dopo il gol della Fiorentina

63′: Biraghi batte una punizione un paio di metri fuori dall’area. Pallone alto

61′: Entra Pavoletti, diventato papà nella notte. Esce Cerri.

60′: GOL! Veretout spiazza Cragno dal dischetto!

59′: Calcio di rigore! Giallo per Barella

58′: VAR per l’intervento precedente

57′: Chiesa va giù in area di rigore e i viola chiedono rigore. Viene concessa la rimessa da fondo. Il Cagliari chiede il giallo per simulazione.

53′: leggero dolore per Bradaric, che cade male contrastando Chiesa. Cagliari attualmente in 10

52′: occasione colossale per Chiesa, che di testa non trova la porta sul cross di Biraghi! Grande chance!

50′: adesso la Fiorentina attacca con più decisione

46′: Simeone lancia Chiesa che viene stoppato da Pisacane! Grande occasione

45′: si riparte. Ora è il Cagliari ad attaccare controvento.

Le squadre rientrano in campo. Non ci sono cambi.

Diretta Fiorentina-Cagliari: la cronaca del 1° tempo

Finisce il primo tempo. Partita bruttina che si interrompe sullo 0 a 0. Poche le opportunità da gol, anche per colpa del forte vento

45′: Chiesa da destra calcia e sfiora il palo sinistro. Uno dei primi guizzi del figlio d’arte

44′: Punizione. La batte Barella che calcia altissimo

42′: Ednilson si incunea in area di rigore ma defilato sulla sinistra calcia fuori

41′: primo giallo della partita per Ionita, che ha trattenuto Gerson

38′: Joao Pedro viene stoppato in area da Veretout prima di calciare. Angolo

35′: brutta partita fino ad ora. Pochi tiri

33′: altro calcio d’angolo per la Viola

32′: primo calcio d’angolo per la Fiorentina. Batte Chiesa

29′: calcio d’angolo per il Cagliari, il 4° per i rossoblù

23′: bella combinazione tra Cerri e Joao Pedro. Respinge Lafont

20′: due calci d’angolo battuti da Barella e un terzo che viene battuto adesso, ma nulla di fatto

19′: partita equilibrata, poche occasioni nitide

18′: la Fiorentina esce dalla pressione del Cagliari e prova a sfondare, ma nulla di fatto

13′: Al 13′ tutto lo stadio omaggia Davide Astori

12′: Chiesa scambia con Gerson, poi prova a crossare per Simeone ma l’argentino per poco non ci arriva! Occasionissima!

11′: ci prova da lontano Bradaric, ma il tiro è abbondantemente alto

7′: tira Biraghi, c’è una deviazione ma para Cragno

6′: punizione dal limite dell’area da posizione defilata per la Fiorentina per una gomitata di Castro.

5′: adesso è il Cagliari che attacca, ma il vento dà problemi

3′: la Fiorentina ha per ora il possesso quasi assoluto della palla ma attacca controvento

0′: partiti

17,57: le squadre entrano in campo

La Fiorentina gioca con il lutto al braccio per partecipare al dolore della famiglia Ferragamo per la scomparsa della signora Wanda, che ha dato lustro alla città. I capitani delle due squadre portano una fascia particolare dedicata ad Astori.

Si gioca oggi, al Franchi, nel ricordo di Davide Astori, che ha esordito in Serie A nel Cagliari e ha concluso purtroppo tragicamente la carriera alla Fiorentina. I famigliari saranno in tribuna.

FIORENTINA (4-3-3): Lafont, Milenkovic, Pezzella, Hugo, Biraghi, Edimilson, Gerson, Veretout, Chiesa, Simeone, Pjaca.

A disp. Dragowski, Diks, Laurini, Ceccherini, Hancko, Dabo, Norgaard, Benassi, Vlahovic, Eysseric, Thereau, Mirallas.

All. Pioli

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno, Bradaric, Faragò, Ceppitelli,, Barella, Pisacane, Padoin, Ionita, Castro, Jao Pedro, Cerri.

A disp. Rafael, Aresti, Pajic, Andreolli, Dessena, Cigarini, Sau, Pavoletti, Doratiotto, Romagna.

All. Maran

Arbitra Giacomelli. Al VAR Aureliano.

Fiorentina Cagliari in diretta streaming

Domenica 21 Ottobre, presso lo Stadio Franchi di Firenze, si affronteranno, nell’ambito della nona giornata del campionato di Serie A, la Fiorentina di Stefano Pioli e il Cagliari di Rolando Maran.

Il calcio di inizio è previsto per le ore 18:00.

LEGGI ANCHE: Diretta Inter-Milan: streaming, video gol e risultato – LIVE

Fiorentina-Cagliari: il cammino della Fiorentina

Gli uomini di Stefano Pioli giungono alla sfida del Franchi contro i sardi reduci da tre vittorie (contro il Chievo, la Spal e l’Atalanta), un pareggio (contro la Sampdoria) e tre sconfitte (contro il Napoli, l’Inter e la Lazio).

La situazione dei toscani è tranquilla e il morale della squadra è elevato.i viola sono infatti settimi in classifica a tredici punti, alla pari di Sassuolo e ad un solo punto di svantaggio rispetto alla Roma.

Se quanto fatto fino ad adesso dagli uomini di Pioli dovesse confermarsi durante tutto l’arco della stagione l’ingresso nelle competizioni europee potrebbe essere un obiettivo facilmente raggiungibile.

Fiorentina-Cagliari: il cammino del Cagliari

Gli uomini di Rolando Maran affrontano questa trasferta dopo aver totalizzato fino a questo momento, nell’arco del campionato, due vittorie (contro l’Atalanta e il Bologna), tre pareggi (contro il Sassuolo, il Milan e la Sampdoria) e due sconfitte (contro il Parma e l’Inter).

I sardi si trovano in una posizione di tranquillità a metà classifica, tredicesimi a nove punti alla pari con la Spal e con soli tre punti di svantaggio rispetto al Torino.

L’obiettivo minimo per i sardi rimane la salvezza, ma una stagione perfetta da questo momento in poi potrebbe portare gli uomini di Rodolfo Maran ad aspirare ad un posto nelle coppe europee.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Cagliari

Secondo le indiscrezioni della vigilia, il tecnico dei toscani dovrebbe mandare in campo fin dal primo minuto Lafont, Milenkovic, Hugo, Pezzella, Biraghi, Gerson, Veretout, Benassi, Chiesa, Simeone e Pjaca. I viola dovrebbero di conseguenza disporsi in campo secondo un 4-3-3.

Il tecnico dei sardi potrebbe schierare fin dal calcio d’inizio Cragno, Srna, Romagn, Ceppitelli, Padoin, Barella, Bradaric, Castro, Joao Pedro, Farias e Pavoletti. I sardi dovrebbero di conseguenza disporsi in campo secondo un 4-3-1-2.

Le quote di Fiorentina-Cagliari

Secondo i principali bookmakers, la Fiorentina è favorita per la vittoria contro il Cagliari.

Per Betclic la vittoria della Fiorentina è a 1.52, il pareggio è a 4.07, la vittoria del Cagliari è a 6.00; secondo Sisal la vittoria della Fiorentina è a 1.55, il pareggio è a 4.10 e la vittoria del Cagliari è a 6.00; infine per Snai la vittoria della Fiorentina è a 1.55, il pareggio è a 4.25 e la vittoria del Cagliari è a 6.00.

Dove vedere Fiorentina-Cagliari in diretta e streaming

La partita potrà essere seguita da tutti gli abbonati Sky che hanno attivato il pacchetto Sport o Calcio su tutte le piattaforme (satellite, digitale terrestre e fibra) oppure in diretta streaming online su SkyGo o NowTv.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM