IPhone XR: prezzo e preordine online al via, i pro e i contro

Prezzo iPhone XR in preordine

L’Iphone XR arriverà nei negozi il 26 settembre ma è già possibile fare il pre-ordine online. Sarà disponibile a partire da 899 euro nella versione da 64 Gb di spazio d’archiviazione, 949 euro il prezzo delle versione da 128 Gb e di 1059 euro per quella da 256 Gb; c’è anche una versione da 512 Gb, ma non sembra disponibile al preordine in Italia. Il melafonino “più colorato”: così è già stato ribattezzato dagli addetti ai lavori. Infatti, chi vorrà acquistarlo potrà scegliere tra 6 diversi colori: nero, bianco, blu, giallo, corallo e rosso, cioè in versione RED (una parte dei proventi in questo caso va al Global Fund HIV/AIDS).

IPhone XR: un nuovo top di gamma “abbordabile”

Non è stato spiegato il significato della “R”; tuttavia, sottolineano gli addetti ai lavori, l’Iphone XR battezza un nuovo approccio di Cupertino rispetto ai top di gamma “abbordabili”. Abbordabili per modo di dire, visto che non si tratta di un device low cost nonostante costi meno di quelli della serie Xs. Dunque, l’Iphone XR si muove sul sentiero già tracciato in passato con il non troppo fortunato Iphone 5c.

Questa volta, però, il design è più che convincente e i materiali sono di qualità. Anzi, per qualcuno Iphone XR ha anche un vantaggio rispetto ai “cugini” più costosi: uno schermo da 6.1 pollici, una dimensione che mette d’accordo un po’ tutti (anche se la definizione rispetto agli Xs è inferiore).

Passando alla caratteristiche, gli esperti sono convinti che le “mancanze” hardware rispetto agli Xs siano compensate dal lato software: per esempio, non c’è il touch 3d ma le funzioni – in sostanza – sono consentite allo stesso modo. Un tratto che si nota già a partire dal comparto fotografico, tra l’altro, fotocamera posteriore singola come negli Xs. inoltre, la batteria promette un’ora e mezza di carica in più rispetto all’Iphone 8 e si può ricaricare in modalità wireless. Iphone XR è anche impermeabile (certificazione Ip67 e non Ip68 come negli Xs).

