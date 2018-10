Carlo Valloni: morto il tifoso della Lazio a Parma, la causa della morte.

È morto il tifoso della Lazio Carlo Valloni, accasciatosi a terra a Parma poco dopo la fine della partita tra i ducali e i biancocelesti, vinta da questi ultimi per 2 a 0. Valloni aveva 53 anni e la disgrazia è avvenuta verso le 17 circa, poco dopo il fischio finale del match. L’uomo stava camminando per strada, quando improvvisamente si è sentito meno ed è caduto, sbattendo la testa.

Carlo Valloni: causa della morte del tifoso della Lazio

Il corpo di Carlo Valloni è stato trovato da dei passanti nel cortile del Seminario minore, in via Solferino. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato colto da un malore improvviso. Dalle prime rilevazioni è stata anche individuata una ferita sulla testa, ma quest’ultima è stata con ogni probabilità causata dalla caduta improvvisa dell’uomo a terra.

Stando alle prime voci Carlo Valloni stava per raggiungere la stazione per tornare a Roma. Tuttavia, come riporta La Gazzetta di Parma, l’uomo stava tornando da una sua amica che viveva a Parma e dalla quale aveva pranzato prima di andare a vedere la partita.

Morte Carlo Valloni: il cordoglio della Lazio

Intanto la Lazio ha espresso ufficialmente il suo cordoglio, abbracciando la famiglia e i cari del tifoso. “La SS Lazio, il suo Presidente, l’allenatore, i giocatori e tutto lo staff esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Carlo Valloni e si uniscono al dolore della famiglia”.

