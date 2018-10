Certificato medico scuola: stop dopo 5 giorni, come funziona

A partire dalla giornata di oggi, nella regione Lazio entra in vigore un nuovo provvedimento. Il certificato medico per gli studenti assenti da più di 5 giorni, non sarà più necessario. E’ la Legge del 22 ottobre 2018 n° 7 stabilirlo: riguarda semplificazioni dei certificati medici in ambito scolastico. Il Burl ha pubblicato ieri la modifica.

Il certificato medico e la legge n.7

Questo nuovo provvedimento, già in vigore in altre regioni italiane, è stato pubblicato ieri dal Burl (Bollettino ufficiale della regione Lazio, n.86). E’ previsto dalla Legge regionale n° 7, del 22 ottobre 2018, di cui all’articolo 42, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1967, n. 1518 (Regolamento per l’applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica). L’articolo in questione è il numero 68, e riguarda “Disposizioni sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico”. Abrogato l’obbligo del certificato medico per assenze superiori ai 5 giorni.

Senza certificato medico si semplifica

Alessio d’Amato, Assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, ha spiegato che questa è “un’ importante semplificazione che porta meno burocrazia per le famiglie e gli istituti scolastici. Una scelta che riduce la burocrazia senza abbassare i livelli della prevenzione in una Regione come il Lazio che è leader in Italia per quanto riguarda le coperture vaccinali e che ha esteso la continuità assistenziale pediatrica anche al sabato, la domenica e nei festivi”.

La modifica sarà dunque sempre valida, tranne che per due eccezioni. Nei casi in cui sia richiesta la certificazione per misure di profilassi previste a livello nazionale e internazionale per esigenze di sanità pubblica, è esclusa l’abolizione del certificato scolastico. Anche nel caso in cui i soggetti richiedenti siano tenuti alla loro presentazione in altre Regioni, sarà necessario il certificato medico.

