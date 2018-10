Barcellona Inter probabili formazioni: Spalletti esclude un big a sorpresa

Barcellona Inter probabili formazioni – Dopo le vittorie di Roma e Juventus nella giornata di martedì, si chiude la terza giornata della fase a gironi anche per l’Inter, con i nerazzurri di Luciano Spalletti che saranno di scena al Camp Nou contro il Barcellona. Il tecnico di Certaldo si prepara ad affrontare gli uomini di Valverde, con alcune novità di formazione.

L’Inter, che con molta probabilità scenderà in campo questa sera sarà schierata con il consueto 4-2-3-1 con Handanovic tra i pali, D’Ambrosio, De Vrij, Miranda, Asamoah in difesa, Brozovic, Vecino nella linea mediana con Perisic, Borja Valero e Candreva a supporto di Icardi.

Barcellona Inter, le scelte di Spalletti

Questi gli uomini che sembra orientato a scegliere l’ex tecnico giallorosso. L’esclusione abbastanza sorprendente potrebbe riguardare Milan Skriniar. Il difensore slovacco potrebbe partire dalla panchina, anche in vista della gara di lunedì sera all’Olimpico contro la Lazio. I nerazzurri però vogliono ottenere un risultato positivo anche stasera. L’impresa sembra ardua, ma anche in casa Barcellona non mancano le assenze pesanti. Su tutte quella di Lionel Messi.

All’Inter mancherà come ormai noto Radja Nainggolan, fermo ai box dopo il contrasto con Biglia. Il centrocampista proverà il recupero contro il Barcellona nel ritorno del 6 novembre a San Siro. Assenti anche Dalbert, Gagliardini e Joao Mario, che ovviamente non sono stati inseriti in lista Champions e non possono essere utilizzati.

Valverde sembra orientato a proporre il solito 4-3-3 con ter Stegen in porta, Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba in difesa; Rakitic, Busquets e Arthur a centrocampo, Dembelé, Suarez e l’ex rimpianto nerazzurro Coutinho in attacco.

Barcellona Inter probabili formazioni (ore 21 in diretta tv su Rai Uno e Sky Sport)

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Arthur; Dembelé, Suarez, Coutinho. All. Valverde.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, DeVrij, Miranda, Asamoah; Vecino, Brozovic; Candreva, Borja Valero, Perisic; Icardi. All. Spalletti.

Arbitro: Hategan (Romania).

