Dove vedere Milan-Genoa in diretta streaming o in TV

Recupero della prima giornata di campionato, Milan-Genoa consentirebbe ai rossoneri, in caso di vittoria, di scalare la classifica e portarsi a ridosso delle primissime. Ma anche il Genoa in caso arrivassero i tre punti migliorerebbe sensibilmente la propria classifica. Sarà dunque un confronto affascinante tra due squadre che nutrono ambizioni europee: per blasone i rossoneri, perché stanno vivendo un momento positivo i loro avversari.

Milan: un Higuaín in più per puntare in alto

Questa estate, lo scambio Higuaín/Caldara/Bonucci è stato uno degli argomenti più dibattuti del calciomercato. La Juve si privava di un attaccante prolifico e di un difensore di grandi prospettive per riprendere il “figliol prodigo” Bonucci. Più di tre mesi dopo, Higuaín ha ripagato la fiducia, segnando 4 gol in 5 partite in campionato e 2 su 2 presenze in Europa League. E ha parlato anche del suo addio alla Juve: “Io volevo rimanere, ma è arrivato cristiano Ronaldo e la Juve mi ha cacciato“. Parole dette prima del derby perso 1-0. Ma anche se quella sconfitta ha fatto male, si deve ripartire. E Milan-Genoa può essere un tassello verso nuove soddisfazioni per la compagine di Gattuso.

Genoa: riflettori su Piatek

Il giocatore su cui punta il genoa, sia per il campionato che per le prospettive di mercato è di sicuro Krzysztof Piatek. Il talento polacco, arrivato semisconosciuto da noi, si è ambientato più che bene e si è reso protagonista di una partenza a razzo: 9 gol in 8 partite: solo la difesa della Juve è riuscita a fermarlo. Nella partita Milan-Genoa avrà tutti i riflettori puntati addosso. Starà a lui dimostrare di essere pronto per una grande squadra non facendosi travolger dalla pressione che inevitabilmente lo circonderà. Il Genoa stesso, ha scoperto di avere ambizioni importanti e attualmente può puntare a qualcosa in più di una salvezza risicata. Il match di San Siro quindi, sarà un bel banco di prova sia per l’attaccante polacco, sia per le aspirazioni della sua squadra.

Milan-Genoa, le probabili formazioni

Anche se è prematuro parlare di formazioni si possono azzardare alcune ipotesi:

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma – Calabria, Musacchio, Romagnoli, Laxalt – Bonaventura, Biglia, Kessié – Suso, Higuaín, Calhanoglu. Allenatore: Gennaro Gattuso

GENOA (3-4-1-2): Radu – Criscito, Romero, Biraschi – Pereira, Romulo, Sandro, Lazovic – Bessa – Pandev, Piatek. Allenatore: Ivan Juric

Dove vedere Milan-Genoa, recupero della prima giornata

Mercoledì 31 Ottobre alle ore 20.30 si giocherà Milan-Genoa recupero della prima giornata di campionato. L’incontro non fu giocato per i tragici avvenimenti legati al crollo del ponte Morandi nel capoluogo ligure. Sede dell’incontro lo stadio “Giuseppe Meazza” in San siro, Milano. Il match è un’esclusiva Sky che lo trasmetterà su Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite e 373 del digitale terrestre) e Sky Sport 1 (canale satellitare 201). Streaming sull’app SkyGo per gli abbonati. Tutti gli altri possono fare un ticket con Now TV (da 9,99 euro al mese con 14 giorni di prova gratuita) oppure rivolgersi a tutti quei siti che si occupano di permettere la visione in streaming legale dei match di serie A.

