Diretta Marsiglia-Lazio: streaming, video gol e risultato – LIVE

Dopo la Champions League torna anche l’Europa League, che vedrà disputarsi la 3a giornata della fase a gironi 2018/2019. Marsiglia-Lazio è uno dei match sicuramente più importanti ed interessanti di questo giovedì, valido per il girone H.

Il Marsiglia affronterà questa partita dopo aver vinto il derby della Costa Azzurra in casa del Nizza. Nella competizione europea, i francesi hanno ottenuto ad oggi un solo punto, frutto della sconfitta contro l’Eintracht Francoforte e del pareggio contro l’Apollon Limassol.

La Lazio arriva a questo match dopo aver vinto l’ultima partita di campionato a Parma. Il cammino in questa competizione è stato altalenante e ha visto i capitolini vincere contro l’Apollon Limassol e perdere contro l’Eintracht Francoforte.

Entrambe le formazioni hanno dunque urgente bisogno di vincere, soprattutto i padroni di casa, considerando che l’Eintracht – attualmente a punteggio pieno e capolista – è atteso dal doppio confronto contro l’Apollon.

I bookmakers, a riguardo di questo match, offrono quote piuttosto equilibrate che però vertono a favore dei padroni di casa. La vittoria del Marsiglia è infatti quotata tra il 2.15 e il 2.25, il pareggio tra il 3.50 e il 3.60 e la vittoria della Lazio tra il 3.10 e il 3.30.

Le probabili formazioni di Marsiglia-Lazio

MARSIGLIA (4-2-3-1): Pelé; Sakai, Rami, Luiz Gustavo, Amavi; Sanson, Strootman; Thauvin, Payet, Ocampos; Germain

Allenatore: Garcia

LAZIO (3-5-2): Proto; Luiz Felipe, Acerbi, Wallace; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Caicedo, Immobile

Allenatore: Simone Inzaghi

Dove vedere in tv e streaming Marsiglia-Lazio

Il match verrà trasmesso in diretta e in chiaro su tv8 e per gli abbonati su Sky Sport Uno, mentre in streaming gratuito sarà visibile sul sito tv8/streaming.html e per gli abbonati su Sky Go e Now TV.

Calcio d’inizio previsto per giovedì 25 ottobre 2018 alle ore 21:00 allo stadio Velodrome.

