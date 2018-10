Meteorite 24 ottobre 2018: la scia luminosa nei cieli italiani, le immagini

Ieri in molti hanno segnalato il passaggio nei cieli del Nord Italia di un meteorite. Tante le foto e i video apparsi sui social ad immortalare la luminosa scia verde e azzurra del bolide (cioè un meteorite ben visibile dalla superficie terrestre). Gli avvistamenti – favoriti dalla ottime condizioni metereologiche – sono avvenuti in prossimità del tramonto – intorno alle 18 e 40 – tra la Lombardia, l’Emilia Romagna e il Veneto. Riferiscono di aver assistito allo spettacolo anche a Roma, Genova e Trieste.

Meteorite 24 ottobre 2018: immagini spettacolari

Il passaggio di un meteorite non è un fenomeno poi così raro; a volte succede e solo in pochi se ne accorgono: dipende dall’orario, tra le altre cose, e dalla limpidezza del cielo. Nella maggior parte dei casi, i bolidi sono detriti spaziali di piccole dimensioni che a contatto con l’atmosfera – visto l’attrito – diventano incandescenti e, quindi, molto luminosi. Detto ciò, dove è caduto? Difficile dirlo, anzi, quasi impossibile, dato che non il bolide non sempre atterra nei pressi del luogo degli avvistamenti.

