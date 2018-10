Pensioni notizie oggi: Quota 100 dimezzata, solo due finestre è emergenza

Pensioni notizie oggi: le frizioni con l’Europa non dovrebbero condizionare le scelte sulla manovra del Governo. Il condizionale è d’obbligo. Perché? Da una parte c’è la linea irremovibile di Di Maio e Salvini. Ma dell’altro c’è da considerare che Conte, Tria e Moavero ovvero il Presidente del Consiglio e due importanti ministri non sono del tutto insensibili alle parole che arrivano da Bruxelles. Non fosse altro che per le inevitabili conseguenze in materia economico-finanziaria del nostro Paese.

Pensioni notizie oggi, Quota 100 e la preoccupazione di Bruxelles

In più sembra che sia proprio Quota 100 una delle principali fonti di preoccupazione delle istituzioni europee. Innanzitutto ricapitoliamo di cosa si tratta? Il nome del meccanismo che dovrebbe consentire dal prossimo anno di andare in pensione a tutti coloro che hanno 62 anni di età e 38 anni di contributi versati.

A causa degli eccessivi costi e dell’impatto sulla spesa pubblico l’Europa ritiene che rappresenti una eccessiva inversione di tendenza rispetto all’impegno preso negli anni scorsi dal Governo italiano. Infatti secondo quanto scritto dal quotidiano Il Messaggero il ministro dell’Economia Giovanni Tria sarebbe a lavoro per studiare una rimodulazione di Quota 100.

Pensioni notizie oggi, 2 finestre per Quota 100 anziché 4

In base alle anticipazioni emerse sinora Quota 100 avrebbe dovuto prevedere 4 finestre temporali l’anno di uscita dal mondo del lavoro per i potenziali pensionandi. Una ogni 3 mesi. Invece sembra che nello studio al vaglio di Tria e dei tecnici del Ministero dell’Economia le stesse finestre verrebbero ridotte, a partire dagli statali, da quattro a due. Quindi con una finestra ogni 6 mesi: un intervento che potrebbe essere volto a ridurre la spesa per la riforma della legge Fornero il prossimo anno.

Pensioni notizie oggi, Quota 100 misura strutturale o temporanea?

Oltre che la formula precisa di applicazione di Quota 100 l’altro argomento molto dibattuto è la durata della stessa. Cioè sarà valido a partire dal 2019 come pubblicamente chiesto da Salvini e magari con l’implementazione di altre formule di apertura all’accesso pensionistico? Oppure potrebbe essere una opzione valida solo per l’anno 2019? Il quotidiano Il Giornale ripropone il dubbio sollevato da Moody’s. Inoltre lo stesso quotidiano ha contattato l’Investors Service analysts di Moody’s per avere notizie più precise. L’analista “ha confermato di considerare la riforma delle pensioni del governo Conte temporanea. ‘A quanto ci risulta’ il ritiro anticipato è studiato ‘per essere applicato solo nel 2019″.

