Juventus News, Bernardeschi mezz’ala: la nuova idea di Allegri

Juventus News- Bernardeschi mezz’ala? La situazione infortuni sta allarmando mister Allegri, alle prese con diversi grattacapi da gestire. Un campanello d’allarme legato principalmente alla situazione centrocampo. L’infortunio di Khedira e il contemporaneo ko di Emre Can, avrebbe ridotto il parco centrocampisti a disposizione di Allegri a tre unità: Pjanic, Matuidi, Bentancur. Tuttavia, come sottolineato da Massimiliano Allegri, la situazione di relativa emergenza a centrocampo potrebbe essere arginata con alcune soluzioni interne di assoluta affidabilità.

Come già accaduto nelle scorse settimane, Allegri sarebbe pronto a puntare su Federico Bernardeschi come possibile mezz’ala. Un ruolo già ricoperto in passato dal fantasista bianconero, il quale potrebbe dare massima affidabilità, fisicità e tempi di gioco da centrocampista puro. Non solo Bernardeschi. In caso di necessità, anche Cuadrado e Alex Sandro potrebbero occupare la posizione di mezz’ala, soluzioni che, ovviamente, verranno adottate solo in caso di estremo bisogno.

Juventus News: la nuova mossa di Allegri, Bernardeschi mezz’ala

Perchè Bernardeschi rappresenterebbe la scelta ideale nelle vesti di mezz’ala? Come detto, oltre ad aver già occupato quella posizione in passato con la maglia della Fiorentina, il numero 33 bianconero ha dalla sua parte grande qualità, tempi di gioco e gamba. Tre caratteristiche indispensabili e fondamentali per intraprendere al meglio il ruolo di interno di un centrocampo a 3. Allegri è pronto a puntare forte sull’ex viola, divenuto ormai un jolly indispensabile, non solo nel reparto avanzato. Una nuova mossa che consentirebbe al tecnico juventino di sopperire alle assenze di Khedira ed Emre Can, affidandosi totalmente all’impeto e alla duttilità tattica di Bernardeschi. Una scelta che potrebbe arricchire la metà campo bianconera di grande qualità, sia in ottica presente, e chissà, magari anche in vista del prossimo futuro.

