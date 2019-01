Dove vedere Manchester United-Everton in diretta streaming o in TV

Dove vedere Manchester United-Everton in diretta streaming o in TV

Manchester United-Everton è valida per la decima giornata di Premier League. Ed è uno United in crisi quello che ospita i toffees: infatti è relegato al decimo posto della classifica, con 4 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte per un totale di 14 punti. I loro avversari lo precedono di 2 posizioni e hanno un punto in più.

Manchester United-Everton: crisi senza fine e critiche a Mourinho

Non bastasse la posizione in classifica assolutamente non soddisfacente per un club dalle aspirazioni elevate, ci si è messa anche la Champions League a complicare la vita al tecnico José Mourinho. Lo 0-1 casalingo contro la Juventus ha dato il via ad una serie di critiche impietose su tecnico e squadra. Un esempio su tutti? Rio Ferdinand, ex difensore dei Red Devils: “E’ sembrata una sfida tra adulti e bambini,la Juventus è stata superiore sotto ogni aspetto.” Il tecnico dei red devils dovrà così ricostruire la squadra anche dal punto di vista psicologico, per far sì che le critiche non provochino un eccesso di tensione nei suoi giocatori. Ma a rischiare, si capisce, è anche lui. Per questo Manchester United-Everton è davvero cruciale.

Manchester United-Everton: una vittoria per rilanciarsi per gli ospiti

E’ dal 1995/1996, quando vinse la Charity Shield, che l’Everton non mette le mani su un trofeo. Addirittura, bisogna risalire alla stagione 1986/1987 per registrare la sua ultima vittoria del campionato inglese. Questo per dire che per i blues di Liverpool i giorni di gloria sono un ricordo lontano. L’anno scorso arrivarono ottavi, il che gli ha precluso anche la possibilità di giocare in Europa League. In queste prime nove giornate di Premier League, la squadra di Marco Silva occupa l’ottava piazza: una vittoria in sul campo dello United, sfruttando se possibile il momento non felice della squadra di Mourinho, potrebbe rilanciare la squadra di Liverpool, in modo da farle agguantare quella partecipazione all’Europa League. Anche perché la squadra è in un buon momento e arriva a Manchester forte di tre vittorie di fila.

Le probabili formazioni di Manchester United-Everton

José Mourinho aveva intenzione di lasciare in panchina Romelu Lukaku, suo attaccante di spicco, ma per un infortunio occorso ad Alexis Sanchez il belga sarà ancora il terminale d’attacco. Marco Silva, allenatore dell’Everton, punta a un 4-2-3-1 con Richarlison come unica punta.

MANCHESTER UNITED (4-3-3): De Gea – Valencia, Shaw, Lindelof, Smalling – Pogba, Matic, Fred – Rashford, Lukaku, Martial

Allenatore: José Mourinho

EVERTON (4-2-3-1): Pickford – Kenny, Digne, Kean, Zouma – Schneiderlin, Davies – Sigurdsson, Walcott, Bernard – Richarlison

Allenatore: Marco Silva

Dove vedere Manchester United-Everton in tv e streaming

Manchester United-Everton è in programma per domenica 28 Ottobre 2018 alle ore 17.00. La gara tra Red Devils e Toffees sarà diretta da Jonathan Moss. Come tutta la Premier League, anche il match dell’Old Trafford è un’esclusiva Sky, che la trasmetterà sul canale Sky Sport Football. Lo streaming sarà affidato all’app SkyGo, gratuita per gli abbonati Sky. Oltre a questa possibilità, è anche possibile vedere questa partita e tutta la Premier League su Now TV. Altrimenti si possono trovare in rete alcuni siti che offrono lo streaming legale delle partite.

