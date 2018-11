I migliori auricolari True Wireless di Novembre: le alternative ad AirPods

I migliori auricolari True Wireless del mese di Novembre, la nostra selezione e le alternative alle AirPods. In questo articolo vi proporremo alcune cuffie/auricolari true wireless, compatibili con i dispositivi iOS e Android. Dispositivi che non necessitano di cavi jack per l’utilizzo, associabili grazie alla tecnologia bluetooth ai vostri smartphone/tablet/laptop di ultima generazione.

Non solo i più noti, ma anche alcuni prodotti di marche meno conosciute, autentici best buy che hanno superato la “prova sul campo”.

Apple AirPods



Il punto di riferimento per tutti gli appassionati. Iconiche, glamour, gli auricolari di Apple hanno rappresentato e continuano a rappresentare l’eccellenza in questa nicchia di mercato. Solo negli ultimi mesi alcuni prodotti hanno messo in discussione la supremazia di Apple. Le vendite, continuano però a premiare ancora la mela.

Jabra Elite 65T

La prima alternativa alle AirPods, un prodotto che sta convincendo tutti: le Jabra Elite 65T. Auricolari di grande comodità, resistenti ad acqua e polvere, predisposti all’uso con Siri, Assistente vocale Google ed Alexa. Autonomia di circa 5 ore, buona qualità del suono.

Samsung Gear Icon X

Le Gear Icon X sono la risposta di Samsung ad Apple. Ad oggi, i dati non sembrano premiare l’azienda sudcoreana, forse anche a causa di un prezzo di lancio troppo alto che tende a favorire le vendite delle concorrenti. Esteticamente bellissime, se siete disposti a spendere qualcosa in più.

Bose SoundSport Wireless

Discorso analogo alle Samsung Gear Icon X può essere fatto per queste SoundSport di Bose. Costano molto, sono pensate per un uso sportivo, ma la qualità del prodotto è e rimane altissima. Bose, d’altronde, in questo campo è una garanzia.

Zolo Liberty+

E qui veniamo ad un prodotto che si contraddistingue per un prezzo molto aggressivo. Queste Zolo Liberty+ rappresentano un upgrade delle già ottimo Zolo Liberty. Autonomia ed ergonomia migliorate, dimensioni più compatte, bluetooth 5.0 che azzera la latenza della versione base nella riproduzione video. Segnale più stabile, isolamento acustico. C’è tutto ciò che serve, a soli 99 euro.

Auricolari True Wireless, i best buy

Non solo prodotti costosi. Ci sono auricolari, in vendita su Amazon, che hanno conquistato recensioni molto positive nonostante il prezzo particolarmente contenuto. Vi proponiamo i due modelli che convincono di più, le Zolo Liberty (non in versione plus) e le Soundcore Liberty Lite di Anker.

Zolo Liberty

Sorelle minori delle Liberty Plus, differiscono dal modello più costoso per l’assenza del Bluetooth 5.0 (presente il 4.0) e un’autonomia più bassa. Oggi in offerta a 59 euro, conviene approfittare dell’occasione.



Soundcore Liberty Lite

Chiudiamo con le Soundcore Liberty Lite. Un prodotto molto simile al prodotto di cui sopra, venduto al prezzo di 59 euro. Recensioni molto positive, grado di soddisfazione degli acquirenti di Amazon molto alto. Da farci un pensierino (ma se in offerta prendete le Zolo).

