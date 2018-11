Terremoto oggi Italia: epicentro in Puglia, profondità e magnitudo

Un altro terremoto avvertito oggi in Italia: in particolare nell’Italia meridionale tra la Puglia e la Basilicata. Il servizio regionale Protezione Civile della Regione Puglia ha scritto che la scossa è stata “avvertita alle 13:45 nelle province di Bari, Bat e Matera. Epicentro localizzato dall’INGV a circa 5 km a NE di Altamura ad una profondità di 38 km. La scossa è stata classificata di magnitudo 3.5″.

Terremoto oggi Italia, conseguenze

Molti cittadini hanno contattato telefonicamente le forze dell’ordine per segnalare l’accaduto.

A distanza di ore non è stato segnalato alcun danno a cose o persone. Nella comunicazione diramata dalla Regione Puglia si legge che “la Sala Operativa della Protezione Civile regionale resterà in costante contatto con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e i Vigili del Fuoco per seguire l’evolversi della situazione e intervenire prontamente in caso di necessità”.

Infine la raccomandazione alla cittadinanza. “Si ricorda di assumere comportamenti responsabili di autoprotezione, come consigliato dallo stesso Dipartimento Nazionale della Protezione Civile sul sito iononrischio.protezionecivile.it”.

Terremoto oggi Italia, i messaggi su twitter

Come sempre molti hanno condiviso la notizia del terremoto su twitter.

Evento sismico di Ml 3.5 in provincia di Bari del 9 novembre 2018 https://t.co/odKOMbFoZo — INGVterremoti (@INGVterremoti) 9 novembre 2018

#terremoto alcuni giorni fa associai questo caldo eccessivo in Puglia a quella che io chiamo”aria da terremoto”,ed è inquietante sapere che non mi sono sbagliata,il caldo anomalo fuoristagione solitamente è un segnale — ViolatorNeverDies101 (@fanDM_Claudia98) 9 novembre 2018

E c’è chi tornando su una battuta del ministro del Lavoro e vicepremier Di Maio ha colto l’occasione per ironizzare su quella che per alcuni è stata una gaffe del ministro che avrebbe confuso Matera come una città pugliese. Sebbene nella versione di Di Maio e di Emiliano, protagonisti della conversazione, la domanda del vicepremier era riferita alla collaborazione tra le due regioni in prossimità dell’evento che riguarderà la città della Basilicata ‘Matera Capitale della Cultura 2019’.

#Terremoto in #Puglia, scossa di magnitudo 3.5 in provincia di #Bari. #DiMaio ha voluto subito sincerarsi della situazione telefonando al sindaco di #Matera. — Matteo Capponi (@pirata_21) 9 novembre 2018

