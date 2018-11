Udinese-Roma: probabili formazioni, quote e pronostico



Il 24 Novembre, in occasione della tredicesima giornata del campionato di Serie A, l’Udinese di Davide Nicola sfiderà la Roma di Eusebio Di Francesco. Calcio d’inizio previsto alle ore 15 presso lo Stadio Friuli di Udine.

Udinese-Roma probabili formazioni, quote e pronostico: il cammino dell’Udinese

Gli uomini di Davide Nicola hanno totalizzato, nel corso del campionato di Serie A, due vittorie (contro la Sampdoria e il Chievo), tre pareggi (contro il Parma, il Torino e il Genoa) e sei sconfitte (contro la Fiorentina, la Lazio, il Bologna, la Juventus, il Napoli e il Milan). I friulani si trovano al diciassettesimo posto in classifica poiché hanno totalizzato nove punti.

Udinese-Roma probabili formazioni, quote e pronostico: il cammino della Roma

Gli uomini di Eusebio Di Francesco hanno totalizzato, nel corso del campionato di Serie A, cinque vittorie (contro il Torino, il Frosinone, la Lazio, l’Empoli e la Sampdoria), quattro pareggi (contro l’Atalanta, il Chievo, il Napoli e la Fiorentina) e due sconfitte (contro Bologna e Spal). I giallorossi si trovano al sesto posto in classifica poiché hanno totalizzato diciannove punti.

Le probabili formazioni per Udinese-Roma

In occasione della sfida contro i giallorossi Davide Nicola potrebbe schierare fin dal primo minuto uno tra Musso e Scuffet, Stryger Larsen, Troost-Ekong, Nutytinck, Samir, uno tra Pussetto e Ter Avest, Fofana, Mandragora, Machis, De Paul e Lasagna. I friulani dovrebbero schierarsi in campo secondo un 4-4-1-1. Eusebio Di Francesco potrebbe schierare Olsen, Florenzi, Fazio, uno tra Jesus e Marcano, Kolarov, uno tra Cristante e De Rossi, Nzonzi, Under, El Sharawy e Dzeko. I giallorossi dovrebbero schierarsi in campo secondo un 4-2-3-1.

Le quote dei bookmaker. Giallorossi favoriti

Secondo i principali bookmaker la Roma è favorita per la vittoria contro l’Udinese: per Betclic la vittoria dell’Udinese è a 4.37, il pareggio è a 3.68 e la vittoria della Roma è a 1.75; per Sisal la vittoria dell’Udinese è a 4.50, il pareggio è a 3.70 e la vittoria della Roma è a 1.80; infine per Snai la vittoria dell’Udinese è a 4.50, il pareggio è a 3.70 e la vittoria della Roma è a 1.77.

Dove vedere la partita in streaming e tv

La partita potrà essere vista dagli abbonati Sky con il pacchetto Sport o Calcio attivo su satellite, digitale terrestre, fibra e in diretta streaming online su SkyGo. La partita inoltre potrà essere seguita in diretta streaming online su NowTv.

