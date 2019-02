Marco Bonini: età, moglie e carriera. Chi è l’attore Chi è l’attore Marco Bonini

Tra gli attori noti del panorama artistico italiano, occupa un posto di rilievo Marco Bonini. L’artista romano oramai da anni è presente sul grande e piccolo schermo con pellicole di successo. Marco, dopo una lunga gavetta e piccoli ruoli, ha conquistato il pubblico con le sue capacità. L’artista ha fatto perdere la testa a milioni di telespettatrici conquistate dal suo grande fascino. Tuttavia da tempo il cuore dell’attore è occupato dalla moglie con cui ha avuto anche due splendidi figli.

Marco nella sua carriera si è cimentato in ruoli e lavori diversi passando dalla professione d’attore a quella di sceneggiatore fino ad arrivare ad essere produttore cinematografico. Ma quali sono state le tappe fondamentali della vita privata e professionale che l’hanno portato a diventare uno degli attori più amati dal pubblico italiano?

Età, peso, altezza e biografia di Marco Bonini

Marco è alto 187 cm e pesa circa 70 kg. L’attore nasce a Roma il 20 agosto del 1972 sotto il segno del Leone. Dopo aver trascorso un’infanzia felice assieme ad genitori ed il fratello, si appassiona alla danza classica e moderna. Tuttavia nel 1991 abbandona questo mondo per dedicarsi completamente alla recitazione.

Presa questa decisione, Marco frequenta l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico e il Centro Sperimentale di Cinematografia. Nel frattempo l’attore si laurea in Filosofia, materia per cui ha sempre nutrito grande interesse.

La carriera di Marco Bonini: Tutti pazzi per amore, La Dottoressa Giò e Purché finisca bene

A questo punto l’artista, acquisita sicurezza nelle proprie capacità, alterna il lavoro in teatro come attore a quello in televisione dove è protagonista di fiction di successo come Provaci ancora prof 3, I liceali 3, Tutti pazzi per amore 3 ed Il restauratore. Inoltre Marco ha interpretato ruoli di rilievo anche ne Il paradiso delle signore, Un medico in famiglia, Ho sposato uno sbirro, Don Matteo ed Un’estate a Firenze.

Recentemente è stata resa nota la sua presenza nel cast de La Dottoressa Giò 3, fiction con protagonista Barbara D’Urso e in cui interpreterà il ruolo del Dottor Zampelli. Inoltre l’attore romano sarà anche uno dei protagonisti del film per la televisione Purché finisca bene. Conquistata la notorietà con il teatro e la televisione, Marco in realtà ha debuttato al cinema già da tempo con film campioni d’incassi.

Marco Bonini ed il cinema: da Estasi a Smetto quando voglio

Fin dal 1993 Marco ha alternato lavori a teatro, televisione e cinema. Il debutto cinematografico avviene con Estasi nel ‘93 per la regia di Maria Carmela Cicinnati e Peter Exacoustos. Successivamente prende parte a numerose pellicole sia con ruoli da protagonista che con piccole parti. Il 2006 è l’anno di Billo- Il grand Dakhaar e AD Project mentre nel 2008 recita ne L’anno mille.

Marco ha recitato anche in molte commedie divertenti come Pane e burlesque e Smetto quando voglio-Masterclass e il sequel Smetto quando voglio- Ad honorem. Nonostante i tanti impegni professionali, l’attore non ha mai trascurato la famiglia che rappresenta per Marco il bene più grande.

Marco Bonini: la moglie, i figli ed il profilo Instagram

L’attore è sposato da anni con Sinne Mutsaers, stilista americana. I due si sono conosciuti per pura casualità su un volo aereo di ritorno verso Roma. Scoccata immediatamente la scintilla, dopo poco sono convolati a nozze. La coppia di artisti è molto affiatata ed in passato hanno anche lavorato insieme.

Dal loro amore sono nati Maya nel 2003 ed Orlando nel 2010. Pur dovendo spesso viaggiare per lavoro, Marco è sempre presente nella vita dei figli che spesso si porta anche sul set. Come la stragrande maggioranza delle persone, l’attore sul profilo Instagram @Marcoboniniofficial con i suoi 13mila follower condivide momenti importanti della sua vita professionale e privata.

