Valeria Fabrizi: malattia, marito, figlia ed età. Cosa ha l’attrice Chi è Valeria Fabrizi

Valeria ha ripercorso i primi anni della carriera artistica, l’incontro con l’amore della sua vita, la nascita della splendida figlia e la malattia che sta affrontando con grande coraggio. La grande attrice ha alternato il racconto di momenti gioiosi con altri dolorosi ed ha commosso con la sua sincerità i telespettatori. Ma quali sono state le esperienze più importanti che ha vissuto Valeria Fabrizi?

Età e carriera di Valeria Fabrizi

La vita di Valeria Fabrizi non è stata tutta rose e fiori. L’attrice è nata il 20 ottobre del 1936 a Verona ed orfana di guerra inizia a lavorare presto. Durante l’intervista, Valeria ha raccontato di come la sua carriera artistica sia cominciata con il teatro. Successivamente si è dedicata anche ai fotoromanzi. Il debutto nel cinema è avvenuto con un piccolo ruolo nel film comico ad episodi Ridere!Ridere!Ridere!.

Valeria, ha poi ricordato la sua esperienza al concorso di Miss Universo a cui è arrivata quarta e le foto per la rivista Playboy. Ha ripercorso gli esordi sul piccolo schermo accanto al collega e marito Tata Giacobetti in Il Dottor Jekyll e Mr.Hyde di Rossella O’Hara e la partecipazione negli anni ‘90 ad alcune fiction e spettacoli teatrali. Dopo un periodo di pausa, è tornata nel 2011 sul piccolo schermo con Che Dio ci aiuti fino alla sua quinta stagione che è attualmente in corso.

Valeria Fabrizi: il ricordo della madre e il rapporto con Walter Chiari

Valeria ha confessato come sua madre sia stato un esempio da seguire ed il suo sostegno nelle difficoltà che ha dovuto affrontare.

Importante è stato anche il legame di profonda amicizia con Walter Chiari ed il dolore per la sua tragica scomparsa avvenuta in circostanze che all’attrice veronese sembrano sospette.

Il marito, il figlio perso, la figlia e la malattia di Valeria Fabrizi

L’attrice ha parlato di Tata Giacobetti del Quartetto Cetra, il grande amore della sua vita. I due hanno vissuto momenti di grande gioia come la nascita della figlia Giorgia ma anche di profondo dolore. Valeria ha infatti confessato di aver perso un figlio a solo tre mesi. La coppia ha affrontato tutte le difficoltà insieme fino a quando Tata non è venuto a mancare pochi mesi prima del loro 25esimo anniversario di matrimonio. La scomparsa del marito ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore dell’artista.

Al momento Valeria sta combattendo contro una grave malattia che l’ha costretta a subire un delicato intervento. L’artista, per nulla scoraggiata, ha dichiarato di aver lavorato sul set di Che Dio ci aiuti 5 fino a poco prima dell’operazione. Valeria ha reagito con positività e dimostrato così una determinazione e forza d’animo che ha commosso il pubblico.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM