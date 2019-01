Juventus-Chievo: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale- FINALE (3-0)

La Juventus vince agilmente in casa contro il Chievo e si riporta a +9 sul Napoli. La notizia della partita è però il rigore di Ronaldo, oggi il portoghese ha avuto varie occasioni da gol, ma non è riuscito a concretizzarne nessuna. Ciononostante belle prestazioni per gli altri. Bene Bernardeschi, vivace e frizzante, autore di un assist. Molto bene Emre Can, il tedesco finalmente ha convinto questa partita, molti recuperi e pericoloso anche in fase offensiva. Ottimo anche Douglas Costa.

FINE SECONDO TEMPO

90′ 3 minuti di recupero.

89′ Cambio Juve: esce Alex Sandro, entra Kean.

87′ Dybala entra in area, scarta un paio di difensori, ma poi si allunga troppo la palla, e Sorrentino in uscita blocca la palla.

86′ Cambio Juve: fuori Bernardeschi, dentro Spinazzola.

84′ Punizione defilata ma molto vicino all’area per la Juve, batte Bernardeschi che pennella un gran cross per il colpo di testa di Rugani. 3-0 Juve!

84′ GOOOOL JUVE! RUGANI!

83′ Giallo a Kiyine per una spinta fallosa su Matuidi.

82′ Ronaldo tira a giro ma colpisce Bani, altro corner per la Vecchia Signora.

80′ Giallo a De Sciglio.

79′ Sugli sviluppi di un calcio d’angolo Bernardeschi tira col piatto sinistro al volo, ma trova la gran parata di Sorrentino.

77′ Can recupera palla, la passa a Dybala che serve Ronaldo, ma CR7 col sinistro non colpisce bene la palla e tira male.

75′ Cambio Juve: esce Douglas Costa, entra Bentancur.

74′ Emre Can va via con forza, la passa in mezzo a Ronaldo, ma il portoghese non riesce ancora a mandare la palla in rete.

72′ Tiro da fuori di Rossettini, Perin para e manda la palla in angolo.

70′ Percussione di Kiyine dalla sinistra, tira da fuori area, ma ne esce fuori una conclusione sbilenca.

68′ Can la passa a Bernardeschi che carica il sinistro, ma la palla finisce di non molto sopra la traversa.

67′ Meggiorini colpisce di testa da due passi, senza però dare forza al pallone, Perin blocca facilmente.

66′ Terzo e ultimo cambio per il Chievo: fuori Depaoli, dentro Jaroszynski

64′ Secondo cambio per il Chievo: esce Pellissier, dentro Stepinski.

63′ Dybala tenta il tiro, ma la conclusione è troppo debole.

62′ Cambio per il Chievo: fuori Hetemaj, dentro Vignato.

61′ Altro tiro da fuori di Radovanovic, ma pure questo non centra la porta.

58′ Alex Sandro crossa dalla sinistra ma colpisce in pieno Depaoli, sarà corner per i bianconeri.

55′ Il Chievo cerca di reagire, vuole sfruttare l’inerzia del rigore parato da Sorrentino, e prova a tornare in partita.

52′ SBAGLIA IL RIGORE RONALDO! Rigore piazzato ma Sorrentino si allunga e para il calcio di rigore! Primo rigore sbagliato per Ronaldo alla Juve.

51′ Ammonito Bani.

50′ Calcio di rigore per la Juventus! Douglas Costa colpisce il polso sinistro di Bani.

47′ Douglas Costa crossa, Ale Sandro colpisce di testa, ma Sorrentino con una parata strepitosa evita il 3-0.

46′ SI RICOMINCIA! BATTE LA JUVE!

Finisce il primo tempo all’Allianz Arena dove la Juventus è in vantaggio per 2-0 sul Chievo. I gialloblu hanno provato giusto qualche tiro, ma niente di preoccupante per Perin. La Juventus sta amministrando bene il vantaggio, senza troppa fatica. Primi gol in campionato sia per Douglas Costa che Emre Can.

FINE PRIMO TEMPO

45′ 1 minuto di recupero

45′ Dybala parte da fuori area, avanza e la passa a Can che tutto solo tira rasoterra a incrociare, battendo Sorrentino. 2-0 Juve!

44′ GOOOOL JUVEEE! EMRE CAN!

40′ Parte De Sciglio che tenta di crossare la palla bassa, ma Rossettini chiude ancora.

39′ Tiro di Radovanovic da fuori area, non centra minimamente lo specchio della porta.

36′ Ronaldo parte da solo e tenta la conclusione bassa da fuori area, senza centrare la porta. Il portoghese sta attaccando con un’insistenza maggiore.

35′ Ronaldo la passa a Bernardeschi, se la porta sul destro e tira, Sorrentino para coi piedi! Sarà calcio d’angolo.

33′ Solito doppio passo di Ronaldo che fa partire il destro, non riuscendo però a impensierire Sorrentino.

31′ Punizione anche per il Chievo, Giaccherini crossa ma Alex Sandro appoggia di testa a Perin.

29′ Punizione per la Juventus dalla trequarti, batte Dybala che trova la testa di Rugani, ma il pallone finisce altissimo sopra la traversa.

26′ Azione solitaria di Bernardeschi che si fa molti metri di corsa scartando vari uomini, il Chievo però riesce a chiudere in angolo.

24′ Altro tiro dalla distanza per la Juve, questa volta lo prova Emre Can, in acrobazia, ma ne esce fuori una conclusione sbilenca.

22′ Tiro di Ronaldo da fuori area che colpisce in pieno Bani.

20′ La Juventus sta gestendo la partita, amministrando l’1-0 con calma.

16′ Contatto in area tra Ronaldo e Rossettini, ma l’arbitro giudica la spinta non fallosa.

14′ Gol strepitoso di Douglas Costa, che smarca tutta la difesa poi tira col sinistro da fuori area e riesce a perforare la porta di Sorrentino! 1-0 Juve

14′ GOOOOL JUVEEE! Douglas Costa!

10′ Uno due tra Alex Sandro e Douglas Costa in area, ma la difesa clivense mette il pallone in angolo.

7′ Bernardeschi dalla sinistra tenta un tiro cross rasoterra a cercare qualcuno, Ronaldo non riesce ad arrivarci.

4′ Meggiorini riesce a scartare Chiellini, si porta la palla sul destro, tira forte ma trova la parata di Perin che respinge.

2′ Chiellini rischia, passando male la palla, Pellissier la tocca ma non riesce a rubarla, poteva essere un’azione pericolosa.

1′ PARTITI! SI COMINCIA! BATTE IL CHIEVO

20:32 Alcuni minuti di ritardo, problemi tecnici tra gli arbitri

Le formazioni ufficiali di Juventus-Chievo

JUVENTUS: Perin; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Bernardeschi, Can, Matuidi, Douglas Costa; Dybala, Ronaldo.

Allenatore: Allegri

CHIEVO: Sorrentino; Tomovic, Bani, Rossettini, Kiyine; Depaoli, Hetemaj, Radovanovic; Giaccherini; Pellissier, Meggiorini.

Allenatore: Di Carlo

La preview di Juventus-Chievo

Juventus-Chievo chiuderà la tanto agognata 20a giornata di Serie A, la prima dell’anno solare 2019. Il match si giocherà Lunedì 21 gennaio 2019 alle ore 20,30 all’Allianz Stadium di Torino.

Partita sulla carta scontata, tra due squadre con differenze economiche e tecniche enormi. Un autentico testacoda che vedrà impegnate la capolista solitaria contro l’ultima in classifica.

Il Chievo però ha cambiato marcia da quando è arrivato Mimmo Di Carlo. Infatti i clivensi hanno conquistato una serie di sei pareggi di fila contro squadre molto più attrezzate, come ad esempio Inter, Napoli e Lazio, una sconfitta e una vittoria. Nell’ultima giornata sono infatti riusciti anche a vincere per la prima volta in questo campionato, contro il Frosinone, avvicinandosi in classifica proprio ai ciociari. Quindi il Chievo non andrà a Torino solo per fare una gita turistica, crede ancora nell’impresa salvezza.

Al contrario la Juventus ha obiettivi ben diversi, punta a tenere i 9 punti di distacco col Napoli. Domenica però gli azzurri saranno impegnati con la Lazio, partita non semplice, che potrebbe non portare tre punti ai partenopei. Proprio per questo, vincere col Chievo è obbligatorio, come sempre per la Juve.

Il match di andata – il primo di tutto il campionato 2018/2019 – si è concluso con uno spumeggiante 2-3 in favore dei bianconeri. In gol Stepinski e Giaccherini per il Chievo, Khedira, autogol di Bani e Bernardeschi per la Juventus.

Juventus-Chievo: le probabili formazioni

JUVENTUS (4-3-3): Perin, De Sciglio, Bonucci, Rugani, Alex Sandro, Khedira, Can, Matuidi, Bernardeschi, Dybala, Ronaldo.

ALLENATORE: Allegri

CHIEVO (3-5-2): Sorrentino, Bani, Cesar, Rossettini, Depaoli, Giaccherini, Radovanovic, Hetemaj, Tomovic, Stepisnki, Pellissier.

ALLENATORE: Di Carlo

Juventus-Chievo: dove vederla in tv e streaming

La partita sarà disponibile in diretta ed esclusiva esclusiva in tv su Sky Sport Serie A. Mentre in streaming il match sarà visibile su SkyGo o su NowTV.





