Assunzioni febbraio 2019 per diplomati e laureati. Posti e requisiti Assunzioni e posti a febbraio 2019

Febbraio 2019 non sarà solo il mese in cui si faranno passi avanti per la ricerca e la individuazione dei navigator, ovvero i tutor del sistema che sarà introdotto col reddito di cittadinanza. Perché proprio a febbraio 2019 importanti aziende italiane, come il gruppo Ferrovie dello Stato, darà appuntamento a candidati che intendono offrire la loro disponibilità per coprire una serie di interessanti posizioni aperte.

Assunzioni febbraio 2019, doppia scadenza per selezioni FS 6 e 20 febbraio 2019

La prima novità sta nella selezione digitale che avrà una prima scadenza entro le ore 12:00 del 6 febbraio 2019. Ovvero il momento sino al quale i candidati potranno inviare la loro candidatura. In caso di superamento del primo test l’appuntamento successivo è Roma il 20 febbraio.

L’annuncio sul sito del gruppo FS fa riferimento alla ricerca di “persone dinamiche e brillanti per garantire la migliore qualità di servizio in termini di capillarità territoriale nazionale, puntualità, sicurezza e comfort, ponendo il passeggero sempre al centro di ogni nostro processo decisionale”. Vediamo subito quali sono le posizioni aperte.

Assunzioni febbraio 2019, posizioni aperte FS

FS è alla ricerca di varie figure.

Progettista elettrico da assumere tramite la società controllata dal gruppo Italferr con contratto a tempo determinato. Sedi di lavoro: Roma, Genova e Milano. I requisiti richiesti: laurea magistrale in Ingegneria elettrica; conoscenze informatiche: BIM, Autocad, Office, Doors; inglese almeno a livello B2 del quadro di riferimento europeo.

Specialista junior ingegneria degli impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario da assumere con RFI per la sede di Roma. La ricerca si rivolge a neolaureati in ingegneria elettronica. E sempre per RFI con sede di lavoro Roma e contratto a tempo indeterminato la ricerca è attiva anche neolaureati in ingegneria informatica per individuare uno Specialista junior ingegneria della diagnostica e dei sistemi di supervisione.

A seguire ricerche attive rivolte a neolaureati in ingegneria delle telecomunicazioni per la individuazione di Specialista junior ingegneria delle telecomunicazioni da assumere con RFI e sede di lavoro Roma e contratto sempre a tempo indeterminato.

Infine ricerca attiva anche tra i neolaureati in ingegneria meccanica in ambito mezzi d’opera e attrezzature per Rete Ferroviaria Italiana per specialista junior mezzi d’opera e attrezzature da assumere con RFI a Roma con contratto a tempo indeterminato.

Assunzioni febbraio 2019, Croce Rossa Italia e profili per diplomati

Non solo a profili di neo-laureati sono rivolte le offerte di lavoro consultabili alla pagina “Lavora con Noi” di Croce Rossa Italiana. Tutti con contratto a tempo determinato, vediamo quali sono le posizioni aperte.

Si parte con la ricerca di un delegato Delegato/a Disaster Management in Venezuela. Invece le posizioni in cui è espressamente aperta la possibilità di individuare diplomati sono quelle per Web Editor, Help Desk 1° Livello,

Coordinatore territoriale Progetto CRI/Poste Italiane. Mentre le altre figure ricercate sono per Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) Gare d’Appalto, Addetto Supporto al RUP per Gare Lavori, Medico Coordinatore Reparto Sanità Pubblica e Emergenze Sanitarie. Per quanto riguarda le scadenze a seconda dei profili si va dal 10 febbraio al 19 dello stesso mese.

