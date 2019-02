Arsenal-Southampton: diretta tv, streaming e formazioni

Domenica 24 Febbraio alle ore 15:05 si gioca il match tra Arsenal e Southampton. Valido per la 27esima giornata di Premier League, verrà disputato all’ Emirates Stadium di Londra. Partita importante per le due squadre: l’Arsenal deve vincere per raggiungere il Manchester United e staccare il Chelsea, evitando di uscire così dalla zona europea. Il Southampton da parte sua deve guadagnare punti essenziali per uscire il prima possibile dalla zona retrocessione.

La partita non avrà copertura televisiva in Italia.

Arsenal-Southampton: come arrivano i Gunners

Arsenal che arriva vittorioso dalla sfida in casa dell’Huddersfield fanalino di coda. I gunners si sono portati in vantaggio al 16esimo minuto con il gol di Iwobi che ha spiazza Hamer su assist di Kolasinac. Squadra ospite che ha poi raddoppiato al 44esimo minuto con il gol di Lacazette sugli sviluppi di un cross teso in area di rigore, messo da Maitland-Niles. Nel recupero finale è arrivato il gol della bandiera siglato da Ahearne-Grant, con la partita che è dunque finita 1-2.

Arsenal-Southampton: come arrivano i Saints

Il Southampton nella scorsa giornata ha dovuto affrontare in casa il Cardiff. Gallesi passati in vantaggio al 69esimo minuto con il gol di Bamba su assist di Paterson, ma il Southampton è riuscito a pareggiare al 91esimo minuto grazie al gol di Stephens su assist di C. Austin. Ma non è certamente finita qui: il gol vittoria del Cardiff è arrivato al 94esimo quando, sugli sviluppi di un azione nata da un errore difensivo della squadra di casa, Zohore ha messo a segno il gol dell’1-2.

All’andata vittoria a sorpresa del Southampton, che ha avuto la meglio dell’Arsenal per 3-2. In rete Ings con una doppietta e Austin. Per l’Arsenal andò a segno Mkhitaryan, anch’egli con due gol.

Arsenal Southampton: le probabili formazioni

Arsenal (3-4-3): Leno; Monreal, Koscielny, Mustafi; Kolasinac, Guendouzi, Torreira, Maitland-Niles; Mkhitaryan, Lacazette, Iwobi

Allenatore: Emery

Southampton (3-5-2): McCarthy; Bednarek, Stephens, Vestegaard; Valery, Hojbjerg, Romeu, Ward-Prowse, Bertrand; Long, Redmond

Allenatore: Hasenhuttl

