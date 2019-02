Presentatori Oscar 2019: ecco perché mancano dopo 30 anni Cerimonia Oscar 2019

Non succedeva dal 1989 che la serata di premiazione degli Oscar non avesse dei veri e propri presentatori. Perché? Si tratta delle conseguenze del caso che ha visto coinvolto Kevin Hart. In particolare colui che era stato scelto dalla produzione per presentare l’edizione 2019 è stato attaccato per alcuni tweet di qualche anno fa, offensivi nei confronti dei gay.

Presentatori Oscar 2019, i motivi della rinuncia

A chiudere il caso è stato lui stesso annunciando la decisione di rinunciare alla presentazione. Con queste parole: “Non voglio essere una distrazione in una notte che dovrebbe celebrare così tanti artisti pieni di talento. Mi scuso sinceramente con la comunità LGBT per le parole insensibili dal mio passato”.

Aveva accolto con grande gioia l’indicazione dell’organizzazione. E commentato l’investitura a presentatore cosi: “Sono così felice di dire che il giorno è finalmente arrivato per me per ospitare gli Oscar”.

Presentatori Oscar 2019, tweet offensivi

Abbiamo già accennato ai motivi che hanno infiammato il caso. Tra le frasi più contestate c’è questa: “Se mio figlio arriva a casa e gioca con una bambola della sorellina potrei prendere la bambola e rompergliela in testa e poi urlargli: ‘Questo non si fa! È da gay!”. Dopo la rinuncia più recentemente si è saputo della decisione di ABC Entertainment di non sostituirlo con la figura di un altro presentatore. Forse per non alimentare ulteriormente le polemiche.

Presentatori Oscar 2019, chi premierà i vincitori?

A questo punto si pone un legittimo interrogativo. Chi premierà i vincitori degli Oscar della novantunesima edizione in programma domenica 24 febbraio?

A farlo saranno molti degli artisti la cui presenza è annunciata nel corso della serata. Ecco qualche nome: Daniel Craig, Chris Evans, Jennifer Lopez, Anderson Maya, Amandla Stenberg, PaulRudd, DanaiGurira, KrystenRitter, Tyree Henry, Michelle Yeoh, John Mulaney, Michael Jordan, Michael Keaton, Tyler Perry, Helen Mirren, Elsie Fisher, Pharrell Williams.

Dopo aver già parlato della data ricordiamo le altre coordinate per seguire la premiazione in diretta. L’appuntamento con la Notte degli Oscar domenica 24 febbraio avrà inizio dalle 22.50. Sarà trasmesso su Sky Cinema, Sky Uno e TV8.

