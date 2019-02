Fiorentina-Inter: streaming, diretta tv e formazioni, dove vedere la partita

Il match Fiorentina-Inter, valevole per la 25a giornata della Serie A 2018/2019, è in programma per domenica 24 Febbraio 2019 alle ore 20:30 andrà in scena allo stadio Artemio Franchi di Firenze.

Fiorentina-Inter: come arrivano i viola

La partita di domenica sera vedrà di fronte, rispettivamente, l’ottava e la terza forza del campionato. La Fiorentina arriva da otto risultati utili consecutivi e nell’ultima partita di campionato è riuscita a portare a casa i tre punti da Ferrara, sul campo della SPAL, con il risultato di 4-1.

Dunque, la squadra di Stefano Pioli arriva al match di domenica sera in un ottimo momento di forma e vorrà conquistare i tre punti per riagganciare il sesto posto, occupato momentaneamente dall’Atalanta e dalla Lazio, entrambe a quota 38 punti. La Fiorentina, dopo un inizio di stagione titubante, si è dimostrata una delle piacevoli sorprese di questo campionato, esprimendo un bel gioco e creando insidie a tutte le squadre, creando i presupposti per il raggiungimento della zona Europa.

Fiorentina-Inter: come arrivano i nerazzurri

L’Inter invece è reduce dalla vittoria del match di ritorno di Europa League contro il Rapid Vienna, che ha visto i nerazzurri affermarsi sulla formazione austriaca con il risultato di 4-0. Nonostante le continue affermazioni distensive da parte dell’amministratore delegato dell’inter, Beppe Marotta, la situazione Icardi sembra non essersi ancora risolta, con l’attaccante argentino ancora fermo sulle proprie posizioni e che al momento non è ancora tornato ad allenarsi con i compagni.

Questo complice – a suo dire – un fastidio al ginocchio. Nonostante la diatriba tra l’ormai ex capitano dell’Inter e la società, i giocatori nelle ultime uscite hanno dimostrato di essere tornati squadra e a Firenze cercheranno i tre punti per dare continuità alle ultime quattro vittorie consecutive e confermare la terza posizione. Nell’ultimo match di campionato l’Inter ha battuto la Sampdoria per 2-1.

La partita di andata tra Inter e Fiorentina ha visto i nerazzuri vittoriosi con il risultato di 2-1. Per i nerazzurri in rete andarono Icardi e D’Ambrosio, mentre i viola andarono a segno grazie ad un autogol di Skriniar.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Inter

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Vitor Hugo, Ceccherini, Biraghi; Benassi, Veretout, E. Fernandes; Chiesa, Simeone, Gerson

Allenatore: Pioli

Inter (4-3-3): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Nainggolan, Brozovic, Vecino; Politano, Lautaro Martinez, Perisic

Allenatore: Spalletti

Dove vedere Fiorentina-Inter in tv e streaming

La partita sarà visibile in diretta ed esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A. In streaming si potrà invece vedere su Sky Go e Now TV.

