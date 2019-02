Sampdoria-Cagliari: diretta streaming, tv e probabili formazioni

La 25a giornata della Serie A 2018/19 vede sfidarsi Sampdoria e Cagliari. Domenica 24 Febbraio alle ore 12.30, le due formazioni scenderanno in campo allo stadio Luigi Ferraris di Genova.

Marassi è pronto ad ospitare una gara chiave per entrambe le squadre. Gli obiettivi sono diversi – Europa e salvezza – ma la partita in programma rappresenta già un importante crocevia per le squadre allenate da Giampaolo e Maran. La Sampdoria, reduce dalla sconfitta a Milano contro l’Inter, torna davanti al pubblico di casa che aveva assistito alla debacle contro il Frosinone due settimane prima (0-1, gol di Ciofani). Questa giornata può esser l’ultima occasione per non lasciarsi sfuggire il treno europeo ed invertire la rotta riprendendo un cammino che vede i blucerchiati ancora in lotta per un posto prestigioso in Europa League, mentre è più difficile immaginare ad oggi una corsa per un posto in Champions League.

Il Cagliari arriva a questa partita forte dei tre punti casalinghi conquistati contro il Parma. Ai ragazzi di Maran la vittoria mancava dal 26 Dicembre scorso proprio contro l’altra metà di Genova, il Genoa (1-0, gol di Farias). Come detto, gara fondamentale anche per i rossoblu, ancora in piena corsa per la permanenza nella massima serie. Attualmente i sardi si trovano a soli sei punti dalla zona retrocessione (occupata da Bologna 18 pti., Frosinone 16 pti. e Chievo Verona 9 pti.) e con un risultato positivo potrebbero continuare il loro momento favorevole nonostante qualche infortunio.

Nella partita di andata le reti rimasero inviolate. I liguri sbagliarono un rigore con Kownacki a pochi minuti da termine dell’incontro.

Le probabili formazioni di Sampdoria-Cagliari

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski; Colley; Andersen; Murru; Praet; Ekdal; Jankto; Saponara; Defrel; Quagliarella

Allenatore: Giampaolo

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Srna; Ceppitelli; Pisacane; Pellegrini; Deiola; Cigarini; Padoin; Ionita; Barella; Pavoletti.

Allenatore: Maran

Dove vedere Sampdoria-Cagliari in tv e streaming

Il match sarà trasmesso in diretta ed esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand DAZN.

