Incendio Monte Serra 25 febbraio 2019: cause e danni. Cosa è successo

Nella mattinata di lunedì 25 febbraio 2019 è divampato un incendio sul Monte Serra, comune di Vicopisano. A dare il via al rogo un’imprudenza: un anziano ha dato fuoco a un mucchio di sterpaglie. È probabile che stesse bruciando le potature degli ulivi.

Incendio Monte Serra: 150 ettari di bosco andati in fumo

La colonna di fumo si vede a chilometri di distanza a quanto si può vedere dai numerosi video che circolano sui social. Di certo è visibile da Pisa e dal Valdarno. L’incendio si è sviluppato in una zona limitrofa a quella colpita a fine estate da un rogo che devastò il monte pisano. Le prime stime parlano di già 150 ettari di bosco danneggiati. Solo alcune settimane fa, proprio quest’area, era comparsa in cima alla classifica dei “luoghi del cuore” stilata dal Fai (Fondo Ambiente Italiano).

Intervenuti sul posto i volontari della protezione civile, oltre a due squadre dei Vigili del Fuoco coadiuvate da diversi canadair ed elicotteri della Regione Toscana. Nel frattempo, il comune di Vicopisano ha disposto l’evacuazione di circa 10 famiglie residenti in località Coli.

Incendio Monte Serra: altri incendi in Toscana

Detto ciò, quello del Monte Serra, non è l’unico incendio in corso attualmente nella parte settentrionale della Toscana. Infatti, riferiscono i Vigili del Fuoco, è sotto controllo anche quello in località Soraggio, Alta Gafagnana (Comune di Sillano Giuncugnano) – 100 gli ettari bruciati – e quello divampato nella zona del Comune di Stazzema (140 ettari interessati). Inoltre, da domenica ancora bruciano 30 ettari presso Castelnuovo Garfagnana, altri 4 ettari di bosco hanno preso fuoco sempre nella mattinata di oggi a Bagni di Lucca. Pesano sulla situazione la difficoltà nel raggiungere i luoghi colpiti dagli incendi ma anche il forte vento di questi che, però, dovrebbe attenuarsi nelle prossime ore.

