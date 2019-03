Dove vedere Caen-PSG ed Angers-Monaco, in diretta streaming e tv

La 27a giornata della Ligue 1 2018/19 ha in programma due match importanti. Nella giornata di Sabato 2 Marzo si sfideranno Caen – Paris Saint German ed Angers – Monaco, rispettivamente alle ore 17.00 ed alle ore 20.00.

Come arrivano le squadre ai rispettivi match

Andiamo con ordine:

La formazione della capitale (il PSG) incontra allo stadio M. d’Ornano di Caen uno dei fanalini di coda della classifica francese. Il Caen è reduce da tre sconfitte consecutive (attualmente a 20 pti.) ma le speranze di salvezza sono ancora vive.

I ragazzi di Tuchel invece vivono un buon momento di forma (tre vittorie ed un pareggio; senza contare l’ottima prova negli ottavi di Champions a Manchester). I parigini si confermano sempre più leader del campionato con uno scarto di ben 17 punti sul Lille (secondo a 51 pti.). Qualora riuscissero a portare a casa il titolo finale, sarebbe la quarta vittoria in cinque anni. Inoltre Martedì sera, nei quarti di finale in Coppa di Francia, si sono imposti per 3-0 sul Dijon volando senza problemi in semifinale.

“Les rouges et blancs” del Principato stanno vivendo invece una stagione travagliata, tra cambi di allenatore e rischio retrocessione in Ligue 2. Stagione iniziata con il veterano Leonardo Jardim, che nel 2017 aveva riportato a Monaco il titolo francese a distanza di 17 anni dall’ultima volta. Esonerato dopo quattro stagioni per un inizio davvero poco entusiasmante, il portoghese è stato sostituito da Thierry Henry con la speranza che questi riuscisse ad invertire la rotta nella cittadina che lo aveva lanciato nella – vincente – carriera da calciatore. Visti i risultati carenti, nonostante alcuni rinforzi dal mercato invernale (spicca tra tutti Cesc Fabregas) la bandiera francese è stata esonerata. Al suo posto ha fatto ritorno proprio Jardim con il quale il Monaco è tornato a respirare, portandosi a 5 punti dalla zona retrocessione. Allo stadio Kopa di Angers i monegaschi affronteranno la squadra della città che conta 33 punti (+8 proprio sul Monaco) in arrivo da due vittorie ed un pareggio.

Dove vedere Caen-PSG ed Angers-Monaco

Le partite andranno in scena Sabato 2 Marzo 2019 alle ore 17.00 (Caen-PSG) ed alle ore 20.00 (Angers-Monaco). Entrambe potranno essere seguite in diretta ed in esclusiva sulla piattaforma streaming on demand DAZN.

